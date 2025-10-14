Gehandicaptendebat in Jaarbeurs Utrecht naar aanloop van verkiezingen

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen een debat georganiseerd in de Jaarbeurs, waarvoor (kandidaat-)kamerleden van de grootste politieke partijen zijn uitgenodigd. Onder leiding van Eva Eikhout gaan de politici komende donderdagmiddag met elkaar in discussie, waarbij (gehandicapten)zorg centraal zal staan.

De VGN heeft de tien grootste politieke partijen (volgens Peilingwijzer) uitgenodigd om deel te nemen aan het debat over thema’s zoals ‘(on)toegankelijkheid van overheden, bedrijven en zorg, het personeelstekort in de gehandicaptenzorg en bezuinigingen op de sector’. Stellingen worden ingeleid door mensen met een beperking en hun naasten.

Van de tien uitgenodigde politieke partijen zijn alleen de PVV en JA21 niet op de uitnodiging ingegaan, volgens de organisatie. GroenLinks-PvdA (Lisa Westerveld), CDA (Chantal van den Berg), VVD (Daan de Kort), D66 (Wieke Paulusma), BBB (Agnes Joseph), Partij voor de Dieren (Merel Muller), SP (Sarah Dobbe) en ChristenUnie (Cora Otter) zijn wel bij het debat aanwezig.

Eva Eikhout – auteur van het boek Dit is geen boek van een meisje zonder armen en benen en bekend van o.a. het programma Eva & de Eva’s – trapt donderdagmiddag om 13.00 uur het debat af. Onder haar leiding gaan de politici twee uur lang met elkaar het debat aan. Het is niet meer mogelijk om het debat fysiek bij te wonen; wel kunnen geïnteresseerden het debat online volgen via de livestream.