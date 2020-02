Gemeente Utrecht gaat door met aanpak: ‘Maar meer nodig voor armoedebestrijding’

Er moet meer gebeuren op het gebied van armoedebestrijding in Utrecht, dat meent fractievoorzitter Rick van der Zweth van de lokale PvdA. In de Domstad hebben ruim 25.000 huishoudens te maken met armoede. De gemeente probeert de bewoners op veel manieren te helpen, maar het is volgens Van der Zweth niet voldoende.

Iets minder dan een jaar geleden lanceerde de gemeente de Actieagenda Utrechters Schuldenvrij. Er werd zes miljoen gereserveerd om in vier jaar uit te geven om armoede te bestrijden.

Wethouder Linda Voortman schreef in maart 2019 toen het plan gelanceerd werd: “Problematische schulden leiden tot armoede, sociale uitsluiting, stress en andere gezondheidsproblemen bij volwassenen en kinderen. Daarom willen we extra inzetten op het bestrijden van armoede en problematische schulden.”

De gemeente probeert het leven van mensen die met armoede te maken krijgen zo dragelijk mogen te maken. In Utrecht hebben 25.200 huishouden te maken met armoede. Ze moeten rondkomen met een inkomen van maximaal 125 procent van het Wettelijk Sociaal Minimum. Anno 2020 is het Wettelijk Sociaal Minimum voor een stel dat samenwoont een brutobedrag van 1.653,65 euro.

Geld U-pas

Van der Zweth ziet goede voorbeelden in Utrecht, zo is hij blij met de U-pas, maar het moet volgens hem beter. Zo stoort hij zich al lang aan het feit dat er jaarlijks een hoop geld overblijft bij de U-pas, en dat dit weer op de grote hoop wordt gestort: “Ik vind dat het geld dat bedoeld is voor armoedebestrijding ook echt gebruikt moet worden om armoede aan te pakken. Het moet dus niet als het ‘over is’ weer teruggestort worden.”

De PvdA pleitte eerder er al voor om het geld dat jaarlijks overblijft bij de U-pas – omdat het niet benut wordt – te gebruiken om ouders bij te staan die de vrijwillige ouderbijdrage op school niet kunnen betalen. “Wij snappen niet dat er al jaren geld overblijft terwijl we juist armoede willen aanpakken.”

Woonlastenfonds

Naast het besteden van het huidige geld vindt Van der Zweth dat er ook best wat bij kan. Daarbij moet ook gekeken worden naar regelingen die eerder zijn afgeschaft in Utrecht. De PvdA’er benoemt het woonlastenfonds; financiële ondersteuning van Utrechters die ondanks toeslagen nog te weinig geld hebben voor de woonlasten. “Ook de energieregeling voor ouderen is eerder afgeschaft, terwijl zij vaak de verwarming wat hoger hebben staan.”

Van der Zweth heeft twee pagina’s met vragen die hij aan de gemeente Utrecht gaat stellen om meer duidelijkheid te krijgen over het armoedebeleid. Zo wil de PvdA’er graag weten of bekend is wat de effecten zijn van het stopzetten van de eerdere genoemde maatregelen en of het alternatief, de pilot huurkorting effectief is.

Ook is het raadslid benieuwd of er nog een nieuwe Armoedemonitor komt. De laatste monitor, waarin onderzoek is gedaan naar armoede in de stad, stamt uit 2017. De wethouder gaat reageren op alle vragen.