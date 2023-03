Gemeente Utrecht goed vertegenwoordigd onder kandidaten voor Provinciale Statenverkiezingen; 133 van 528 kandidaten komen uit Utrecht

De Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen staan voor de deur. Op 15 maart kunnen mensen hun stem uitbrengen. Inwoners van de provincie Utrecht kunnen kiezen uit 19 partijen en 528 kandidaten tijdens de komende verkiezingen. Daarvan doen er bij achttien partijen, in totaal 133 kandidaten mee aan de verkiezingen die wonen in de gemeente Utrecht. Utrecht is daarmee de best vertegenwoordigde gemeente van de provincie.

GroenLinks (15 van de 50) en Partij voor de Dieren (15 van de 24) hebben de meeste kandidaten die momenteel woonachtig zijn in de gemeente Utrecht. Gevolgd door de VVD (12 van de 47), D66 (12 van de 50), Partij van de Arbeid (12 van de 40) en SP (11 van de 39).

Tekst loopt door onder de grafiek

De partijen die de minste kandidaten hebben die in de gemeente Utrecht wonen zijn de SGP (1 van de 50), BoerBurgerBeweging (BBB) (2 van de 16) en U26 Gemeenten (1 van de 21). Die laatste partij is een samenwerking tussen verschillende lokale partijen uit de 26 Utrechtse gemeenten. De eenmanspartij Zwarte Piet is Zwart is de enige partij die niet is meegenomen in de grafiek, aangezien de desbetreffende kandidaat in de gemeente Amersfoort woont.

Opvallend is dat van de in totaal 528 verkiesbare kandidaten, vijf daarvan buiten de provincie Utrecht wonen. Zo wonen er twee kandidaten in Amsterdam, twee in Elst (Gelderland) en één kandidaat woont in Zwolle (Overijssel).