Gemeente Utrecht heeft naar eigen zeggen beperkte invloed op diverser maken van lintjesregen

Het college van B&W is van mening dat er tijdens de jaarlijkse lintjesregen in Utrecht een ‘brede afspiegeling van de samenleving’ in het zonnetje wordt gezet, maar zegt hier tegelijkertijd beperkte invloed op te hebben. Daarnaast is het wel zo dat er de afgelopen jaren steeds meer mensen worden voorgedragen met een divers culturele achtergrond.

Eerder deze maand riep Melody Deldjou Fard van de Utrechtse GroenLinks-fractie op om meer vrouwen en Utrechters met een ‘divers culturele achtergrond’ in het zonnetje te zetten tijdens de jaarlijkse lintjesregen.

“In Utrecht werken vele inwoners elke dag keihard om hun stad een stukje mooier maken. Een lintje ontvangen uit de hand van de burgermoeder is een gebaar van waardering voor hun inzet. En daarom is het belangrijk dat, vaker dan nu het geval is, meer groepen Utrechters gerepresenteerd worden in deze lijst. Want samen maken we de stad”, stelde Deldjou Fard.

Het GroenLinks-raadslid diende schriftelijke vragen in en wilde onder meer weten hoeveel Utrechters met een divers culturele achtergrond en hoeveel vrouwen een lintje hebben gekregen. Het college zegt in een reactie daarop dat er dit jaar van de 31 onderscheidingen zeven naar Utrechters met een divers culturele achtergrond gingen, en van het totale aantal waren er negen vrouwen.

Cijfers

In 2022 werden 41 koninklijke onderscheidingen uitgereikt, waarvan vijf aan personen met een divers culturele achtergrond en achttien vrouwen. In 2021 kregen veertig Utrechters een onderscheiding. Drie van hen zijn mensen met een divers culturele achtergrond en vijftien zijn van het vrouwelijk geslacht.

Het college zegt verder in beantwoording van de vragen dat tijdens de uitreiking van de lintjes een brede afspiegeling van de samenleving ‘wenselijk’ is. “We zien in de cijfers de laatste jaren dat steeds meer mensen voorgedragen worden met een divers culturele achtergrond. Echter heeft de gemeente hier zelf beperkt invloed op, omdat we afhankelijk zijn van mensen die een voorstel voor een koninklijke onderscheiding indienen.”

Raadsleden

Het college benoemt tot slot dat het fenomeen bij Utrechters onder de aandacht wordt gebracht. Dat wordt onder meer gedaan door een oproep via sociale media. Ook worden vertegenwoordigers van bijvoorbeeld verenigingen, buurthuizen, religieuze instellingen en maatschappelijke organisaties aangeschreven. Daarin wordt expliciet gevraagd of er mensen binnen de organisaties zijn die zich hebben ingezet voor de samenleving.

“Daarnaast zijn bestuurders en hun ondersteuning tijdens bezoeken alert op personen die mogelijk een waardering verdienen. Ook raadsleden kunnen hier een belangrijke rol vervullen bij het aandragen van kandidaten.”

Stadsschouwburg

Ieder jaar, vlak voor Koningsdag, krijgen verschillende Utrechters die zich op wat voor manier dan ook hebben ingezet voor anderen of de samenleving een koninklijke onderscheiding. Het idee is dat personen worden aangedragen en uiteindelijk beslist de koning of iemand een lintje krijgt. Dit jaar vond de lintjesregen plaats in de Stadsschouwburg en kregen 22 mannen en negen vrouwen een onderscheiding uit handen van burgemeester Sharon Dijksma. Allemaal ‘geweldige Utrechters’, aldus Deldjou Fard.