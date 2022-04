Gemeente Utrecht moet mogelijk toch van gascontract af, politiek vraagt opnieuw om opheldering

Het gascontract van de gemeente Utrecht met een dochterbedrijf van Gazprom blijft de gemoederen bezighouden. Minister Rob Jetten heeft recent laten weten dat gemeenten die een contract hebben met het Russische staatsbedrijf Gazprom dit voor 10 oktober moeten beëindigen. De lokale politiek in Utrecht wil weten wat dit betekent voor onze gemeente.

Bijna de voltallige gemeenteraad vroeg in februari of de gemeente Utrecht niet kon stoppen met het afnemen van Russisch gas. Rusland was toen net Oekraïne binnengevallen waarop in de media en politiek veel aandacht was voor de vele gemeentes die gebruikmaken van het gas van Gazprom.

Nadat de lokale politiek aan het gemeentebestuur vroeg of ze het contract konden opzeggen bleek dat dit niet heel makkelijk zou gaan. De gemeente Utrecht zei het liefst te stoppen met de afname van Russisch gas, maar voegde daaraan toe dat zoiets makkelijker is gezegd dan gedaan. Als de gemeente gas zou inkopen bij een ander zou het ook alsnog kunnen dat het gas uit Rusland zou komen.

Ook zaten er nog andere juridische en financiële haken en ogen aan het ontbinden van het contract, maar ook praktische bezwaren. Het contract met het dochterbedrijf van Gazprom loopt 1 januari 2024 af.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten liet eerder al weten dat het volledig weren van Russisch gas van de Nederlandse markt niet mogelijk is, dit vanwege de inrichting van de internationale gasmarkt. Daarbij werd ook het verschil benadrukt tussen een Russische gasleverancier en het ontvangen van Russisch gas. Ook andere bedrijven dan Gazprom kopen bijvoorbeeld mogelijk Russisch gas om te leveren.

Toch van Gazprom af?

Maar nu blijkt dus uit de woorden van minister Rob Jetten dan gemeenten voor 10 oktober contracten met Gazprom moeten beëindigen. De gemeenteraad in Utrecht wil nu opnieuw weten wat de gevolgen zijn voor Utrecht. De partijen willen weten: Is de het college bereid om zich ten volste in te spannen om te zorgen dat wij als Utrecht voor 10 oktober van het Russische gas af gaan? Ook wil de raad weten wat de financiële gevolgen zijn voor de stad. De gemeente heeft enkele weken de tijd om te reageren op de vragen uit de raad.