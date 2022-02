Gemeente Utrecht over aantal vrouwen in topfuncties: ‘Wij selecteren primair op kwaliteiten en competenties’

De gemeente Utrecht voert geen specifiek beleid om het aantal vrouwen in topfuncties te vergroten. “Wij selecteren primair op benodigde kwaliteiten en competenties.” Dat zegt het college in een reactie op schriftelijke vragen van de PVV.

Eerder dit jaar bleek uit onderzoek van BNR dat 59 procent van de ambtelijke topfuncties bij de gemeente Utrecht wordt vervuld door een vrouw. Dat was voor de Utrechtse fractie van de PVV aanleiding om schriftelijke vragen in te dienen.

De partij wilde weten of de gemeente straks juist de voorkeur aan mannen gaan geven gezien de cijfers van BNR. De gemeente zegt in een reactie daarop dat er geen voorkeursbeleid is. “Wij selecteren primair op benodigde kwaliteiten en competenties. Wij zijn er trots op dat in Utrecht vrouwen in topfuncties zo zichtbaar en goed vertegenwoordigd zijn.”

Smalle groep

Daarnaast nuanceert de gemeente de cijfers van BNR. Het college schrijft dat het nieuwsplatform heeft gekeken naar de man-vrouwverhouding in de top van Nederlandse gemeenten. Hierbij zou een vergelijking zijn gemaakt voor de topfuncties. “Omdat dit om een betrekkelijk smalle groep gaat, pakt dit cijfer voor Utrecht relatief hoog uit.”

Eind vorig jaar werkten er binnen de gemeente 57 medewerkers in schaal 15 of hoger, waarvan 40,4 procent vrouw was. Vanaf functieschaal 12 of hoger was 51,4 procent vrouw. “Wij vinden de ratio man/vrouw in Utrecht daarom geen reden voor een gewijzigd beleid op dit gebied”, aldus het college.

Daarbij wordt wel gezegd dat als dit in de toekomst veranderd, en op een gegeven moment blijkt dat er wel een glazen plafond voor mannen lijkt te bestaan, er mogelijk wel nieuw beleid wordt ontwikkeld.

