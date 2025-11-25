Gemeente Utrecht positief over voortgang buurt- en wijkgericht werken; ‘programma is op stoom’

Het lijkt erop dat werkzaamheden van de gemeente nog meer vanuit de buurten en wijken worden georganiseerd. De gemeente spreekt namelijk van een positieve ontwikkeling, omdat het voor meer aansluiting zorgt op wat bewoners nodig hebben, waardoor er sneller vooruitgang wordt geboekt bij de grote opgaven in de stad. “Het leidt steeds meer tot samenhang in ons beleid en minder versnippering in buurten en wijken.”

In september 2024 heeft het college van burgemeester en Wethouders het Uitvoeringsprogramma Buurt- en wijkgericht werken 2024–2028 vastgesteld. In dit programma kiest de gemeente ervoor om haar werkzaamheden meer vanuit de buurt of wijk te organiseren. De gedachte hierachter is dat elke buurt anders is en daarom een eigen aanpak verdient. Door dichterbij bewoners te werken, wil de gemeente sneller en beter inspelen op wat er lokaal speelt.

Het programma kent vier hoofdambities: de buurt als startpunt voor keuzes, maatwerk per buurt, beter gebruik van de kracht en ideeën van bewoners, en een gemeente die menselijk, eenvoudig en nabij werkt. Het college ziet vooruitgang, maar benadrukt dat deze nieuwe manier van werken tijd en cultuurverandering vraagt.

Buurt als startpunt

De gemeente werkt steeds meer samen met bewoners en lokale organisaties. Eind dit jaar komt er een vaste werkwijze die vanaf 2026 ook in wijken buiten Overvecht wordt gebruikt. In Overvecht bestaat namelijk al langere tijd een intensieve samenwerking met partners, die nu ook wordt toegepast in Zuilen.

Verschillen tussen buurten

Bijeenkomsten voor bewoners worden steeds belangrijker. Sinds 2023 worden ze onder de noemer ‘Buurtagenda’ in zes wijken georganiseerd en helpen ze om onder meer problemen en wensen zichtbaar te maken. Bewoners ontmoeten elkaar en maken plannen. Een voorbeeld is de Alexandertuin, een initiatief dat de prijs ‘Steenbreker van het jaar 2025’ won vanwege de bijdrage aan een groenere en klimaatbestendige omgeving.

Kracht van bewoners

Om bewonersinitiatieven te stimuleren maakt de gemeente het eenvoudiger om financiering aan te vragen. Via het Initiatievenfonds kunnen Utrechters tot 35.000 euro krijgen voor plannen die hun buurt verbeteren. Het fonds en de buurtagenda’s samen bieden volgens het college voldoende mogelijkheden om buurtbudgetten effectief in te zetten.

Nabijheid van de gemeente

Medewerkers van de gemeente worden getraind om samen te werken met bewoners en partners. Ze kunnen korte stages lopen bij wijkorganisaties, zoals buurtmaaltijden of de voedselbank, om beter te begrijpen wat er speelt. “Medewerkers die de stage hebben gelopen, ervaren vaak ongemak, maar vinden dit juist waardevol”, aldus het college.

Volgens het college komt het programma op stoom en wordt er binnen de organisatie al meer vanuit de buurten gewerkt, wat zorgt voor meer samenhang. “Tegelijkertijd zijn we er nog niet. Het versterken van het buurt- en wijkgericht werken vraagt om een langdurige en duurzame investering.”