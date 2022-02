Gemeente Utrecht schiet horeca- en cultuursector weer financieel te hulp

De gemeente Utrecht gaat ondernemers in de horeca- en cultuursector opnieuw te hulp schieten om sterker uit de coronacrisis te komen. Horecaondernemers hoeven in 2022 de eerste acht keer niet meer te betalen voor het bijschrijven van leidinggevenden op hun horecavergunning. Verder wordt het geld dat is overgebleven van de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) beschikbaar gesteld aan ondernemers die in financiële problemen zijn geraakt.

Horecaondernemers betaalden tot nu toe 230 euro om een eerste leidinggevende bij te schrijven. Voor alle overige leidinggevenden moest 153,30 euro worden betaald en er was 100 euro aan publicatiekosten verbonden aan het wijzigen van de horecavergunning.

Omdat de horeca sinds de heropening kampt met grote personeelstekorten, moeten ondernemers veel nieuw personeel aantrekken. Ook is het verloop groot, waardoor het bijschrijven van elke nieuwe leidinggevende nogal in de papieren kan lopen.

D66, VVD, DENK, PVV, ChristenUnie, CDA en Student & Starter dienden een motie in die ervoor moet zorgen dat het bijschrijven van acht leidinggevenden dit jaar gratis wordt en dat de publicatiekosten vervallen. De motie werd aangenomen door de gemeenteraad. Alleen de SP stemde tegen.

TONK

Het geld dat nog in het potje voor de TONK zit, krijgt ook een bestemming. De TONK-regeling was in het leven geroepen voor mensen die door de coronacrisis een grote daling van hun inkomsten hadden. De TONK was bedoeld om mensen tegemoet te komen in hun woonkosten. De regeling is eind vorig jaar stopgezet, maar niet veel Utrechters hadden er gebruik van gemaakt, mogelijk omdat ze vaak niet voldeden aan alle voorwaarden. Er zat dus nog geld in het potje.

Omdat de afgelopen lockdown een extra klap heeft toegebracht aan ondernemers die toch al hard geraakt waren, wil de raad dat het overgebleven geld beschikbaar wordt gesteld aan ondernemers in de horeca- en cultuursector die door de coronacrisis in financiële problemen zijn geraakt. Ook moet er volgens de politieke partijen een extra mogelijkheid komen voor ondernemers die buiten eerdere regelingen vielen, zoals starters en zzp’ers, maar ook ondernemers die geen profijt hadden van de terrasregelingen.

De motie hierover, die werd ingediend door CDA, VVD, D66, PVV, Stadsbelang Utrecht, DENK, PvdA en ChristenUnie, werd unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

