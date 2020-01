Gemeente Utrecht stuurt brandbrief naar minister: Geen geld voor inburgering

De gemeente Utrecht heeft samen met de vier grote gemeenten Den Haag, Rotterdam, Amsterdam (G4) een brandbrief gestuurd naar minister Wouter Koolmees over het nieuwe inburgeringsstelsel. De G4 is bang dat er te weinig geld beschikbaar komt om de taak goed uit te voeren.

Het kabinet heeft in 2018 besloten dat gemeenten in 2021 een belangrijkere rol krijgen bij de inburgering van vluchtelingen. Zij zijn ervan overtuigd dat lokale overheden het beste in staat zijn de taken van dichtbij uit te voeren. Daar staan de gemeenten heel positief tegenover, volgens hen is het huidige inburgeringsstelsel aan vernieuwing toe.

“Wij willen als G4 graag onze verantwoordelijkheid nemen voor een goed werkend stelsel. Het gaat immers om ónze inwoners en wij kennen de behoeften en kansen van onze mensen het beste. Ons streven is de inburgeraar centraal te stellen en daarmee ook het belang van de samenleving”, zegt wethouder Maarten van Ooijen.

Grote zorgen

De G4 gemeenten hebben grote zorgen of er wel voldoende geld beschikbaar komt om de integratie ook goed uit te voeren. Van Ooijen: “Het nieuwe stelsel laat gemeenten te weinig ruimte om daadwerkelijk regie te voeren en maatwerk te leveren: we hebben minimale invloed op het traject maar maximale verantwoordelijkheid voor het eindresultaat”

In opdracht van het ministerie is er een kostenonderzoek uitgevoerd. Daaruit bleek dat er onvoldoende geld beschikbaar is voor de uitvoering van de nieuwe taken door gemeenten. Dat onderzoek en de daaropvolgende gesprekken hebben volgens de gemeenten niet geleid tot meer geld. De G4 heeft daarom een brandbrief gestuurd naar Wouter Koolmees, minister Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Knelpunten

Zij noemen, naast een tekort aan financiële middelen, de volgende knelpunten:

– Gemeenten hebben geen rol bij de instroom van het aantal inburgeraars of bij het voldoen aan de wet. De rolverdeling ligt bij verschillende partijen buiten de gemeenten.

– Gemeenten zijn niet betrokken bij de aanpassingen en uitwerkingen van de regelgeving rondom inburgering, terwijl zij wel verantwoordelijk zijn voor de uitvoering.

– Niet alle doelgroepen zijn goed meegenomen.