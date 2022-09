Gemeente Utrecht: in de toekomst scherper zijn op woonconcepten met hoge servicekosten

De gemeente Utrecht wil in de toekomst geen ruimte meer bieden aan woonconcepten met hoge servicekosten, zoals het veelbesproken Change= in Leidsche Rijn. Volgens wethouder Dennis de Vries is in het verleden niet scherp genoeg gestuurd op de servicekosten en dat moet in de toekomst anders, vindt hij.

Hoe zat het ook al weer precies? In wooncomplex Change= aan het Berlijnplein zitten 600 huurappartementen voor ‘werkende jongeren’ en 39 atelierwoningen. Change= adverteert met ‘zeer betaalbare’ studio’s en naast woningen telt het gebouw zes gezamenlijke binnentuinen, een restaurant, sportschool, flexibele werkplekken en ’24/7 camerabeveiliging met een control room’.

De kale huur van een studio in Change= ligt met 633,25 euro onder de maximale prijs voor een sociale huurwoning. De discussie in de Utrechtse raad gaat dat ook voornamelijk over de servicekosten van 326,50 euro per maand. In Amsterdam, waar Change= al twee complexen heeft, zijn huurders naar de huurcommissie gegaan en stapten huurders naar de rechter.

Kritiek

De gemeenteraad is al langer kritisch op het woonconcept en ging er donderdag dus in debat over de betaalbaarheid van wonen in Change=. Met name de servicekosten die Change= rekent zijn tegen het zere been van veel gemeenteraadsleden.

Wethouder Dennis de Vries gaf vrijwel gelijk al aan dat hij niet blij is met de hoge kosten die huurders bij Change= moeten betalen. “Wonen is een basisrecht, zeker ook als je kijkt naar mensen die op zoek zijn naar sociale huur in de stad”, aldus De Vries. “Ik zal gelijk ook toegeven dat het huidige college niet heel blij is met de manier waarop dit nu in elkaar zit en de extra kosten die daar bij komen.”

Servicekosten

De Vries zei verder dat ‘in het verleden niet scherp genoeg gestuurd is’ op de servicekosten. “Maar we hebben ons nu te houden aan de afspraken die toen gemaakt zijn.” In de toekomst moet dat dan ook anders, vindt de wethouder. Sociale huur moet in handen zijn van woningcorporaties en er moet duidelijkheid komen over de servicekosten.

“We moeten het hebben over wat er wel en niet onder servicekosten valt. Daar gaan we scherper op zitten. In het verleden is dit gesprek niet altijd gevoerd en om misstanden tegen te gaan willen we dat van tevoren in kaart brengen”, legt De Vries uit. “Voordat je het weet wordt er van alles aan servicekosten opgevoerd. Dat zien we ook wel; een sportschool, een parkeerplaats, ik kan zo nog wel even doorgaan… Daar willen we kritisch het gesprek over voeren, net als over de bedragen. Bij sociale huur horen bepaalde bedragen, dan kan het niet zo zijn dat daar nog honderden euro’s aan servicekosten bij komen.”