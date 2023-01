Gemeente Utrecht ‘ziet kansen in herontwikkeling parkeergarage Rijnkade’, maar bal ligt bij erfpachter Klépierre

Het Utrechtse college van burgemeester en wethouders ziet kansen in het herontwikkelen van de leegstaande parkeergarage P6 aan de Rijnkade in Utrecht. De locatie zou met een nieuwe bestemming meer kunnen bijdragen en recht doen aan de omgeving, geeft het college toe in antwoord op schriftelijke vragen van de Utrechtse D66-fractie. Het is echter aan de erfpachter, Klépierre, om tot herontwikkeling over te gaan.

Parkeergarage P6 ligt op een toplocatie, maar is desondanks al lange tijd gesloten. De garage zou, net als P2 en P3, zijn gesloten vanwege de coronacrisis. Doordat er minder mensen naar winkelcentrum Hoog Catharijne kwamen, was er ook minder behoefte aan parkeerplaatsen.

De coronacrisis is inmiddels weer van het hoofdpodium verdwenen en het winkelcentrum is weer geopend. De drukte is op veel dagen weer als vanouds. Toch blijft P6 dicht. Is er geen ‘andere, meer bij de toekomst passende’ invulling van deze plek midden in de binnenstad te bedenken? Dat vroegen Has Bakker en Joost Vasters van D66 eind 2022 aan het college van burgemeester en wethouders.

Eerste stap

“Ja hiertoe zien wij mogelijkheden”, is het antwoord van het college, “we zijn ambtelijk reeds in gesprek met de erfpachter Klepierre om de mogelijkheden gezamenlijk te onderzoeken.” Een nieuwe bestemming van de locatie zou ook meer kunnen bijdragen en recht doen aan de omgeving.

Het is volgens de gemeente, in dit geval de grondeigenaar, echter niet aan haar om de herontwikkeling in gang te zetten. Klépierre moet daarin als erfpachter de eerste stap nemen en een aanvraag voor een nieuwe bestemming of herontwikkeling doen. Het college zegt dat Klépierre ‘zich aan het beraden is over een mogelijke alternatieve invulling of herontwikkeling van de locatie’. De erfpacht loopt tot 2069.

Toekomstplannen

“Jammer maar begrijpelijk, dat er niet veel over een herontwikkeling te zeggen is”, zegt Vasters in reactie op de antwoorden van het college. “Het is een A-locatie met zoveel potentie als die wordt herbestemd. Maar daar hebben wij als politiek nu niet zoveel over te zeggen. Tot de pacht over 46 jaar afloopt, moet Klépierre erover beslissen.”

Vasters zegt contact met Klépierre te willen opnemen om te bespreken wat de mogelijkheden zijn. Ook het college van B&W geeft aan eerst met Klépierre in gesprek te willen gaan, voordat er nieuwe plannen worden gesmeed.