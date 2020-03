Gemeenteraad gaat digitaal vragen stellen aan burgemeester over coronacrisis

De Utrechtse gemeenteraad komt niet meer fysiek bij elkaar, maar gaat wel digitaal vragen stellen aan de burgemeester over de gevolgen van de coronacrisis in Utrecht.

De gemeenteraad maakt zich zorgen over de gevolgen van het coronavirus in Utrecht en gaat daarom een aantal digitale bijeenkomsten organiseren. Donderdag 26 maart om 14.00 uur kunnen alle partijen digitaal hun vragen stellen aan burgemeester Jan van Zanen en de wethouders over de gevolgen van alle maatregelen voor Utrecht.

Op donderdag 2 april is er een digitale commissievergadering gepland. De digitale vergaderingen worden gestreamd via internet, maar mocht het niet lukken wordt een verslag gemaakt om na te lezen.