Gemeenteraad stemt in met meer ruimte voor horecaterrassen buiten binnenstad

Er zou meer ruimte moeten komen voor horecaterrassen buiten de binnenstad. Een meerderheid van de gemeenteraad van Utrecht stemde donderdagavond in met een voorstel hiertoe van D66. De gemeente gaat nu aan de slag om een plan te maken.

‘Meer terrassen is meer gezelligheid’, omschrijft D66 het plan voor extra ruimte voor horeca. Het uitbreiden van terrassen buiten de binnenstad zou nu lastig gaan vanwege bestaande regelgeving. Daar moet verandering in komen. Door terrassen buiten de binnenstad uit te breiden zou er ook betere spreiding ontstaan, waardoor de druk op de binnenstad afneemt.

De gemeente Utrecht gaat nu onderzoeken waar ruimte is om terrassen eventueel toe te staan en uit te breiden buiten het centrum. Er gaat nadrukkelijk gekeken worden naar de mogelijkheid om tijdelijk parkeerplekken om te zetten in terrassen. Ondernemers moeten hiervoor in de lente en zomer sneller een vergunning gaan krijgen. In Rotterdam en Amsterdam zou dit al gebeuren.

Het voorstel van D66 kreeg steun van ChristenUnie, D66, DENK, GroenLinks, groep Zwanenberg, Horizon, PvdA, Student en Starter en UtrechtNu!. De fracties van BIJ1, EenUtrecht, Partij voor de Dieren, Volt en VVD stemden tegen.