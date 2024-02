Gemeenteraad Utrecht gaat stemmen over eigen salaris; voorstel om niet te wachten met verhoging tot 2025

De hoogte van het eigen salaris van de gemeenteraad in Utrecht staat deze week op de agenda. Het dagelijks bestuur van de gemeenteraad stelt namelijk voor om een salarisverhoging te vragen. Die verhoging staat nu gepland voor 1 januari 2025, maar het dagelijks bestuur stelt voor om daar niet op te wachten. Als het voorstel een meerderheid haalt, stijgt ook het inkomen van de wethouders en burgemeester.

Wie in de gemeenteraad zit of wethouder of burgemeester is, krijgt een vergoeding die gebaseerd is op het aantal inwoners van de gemeente. Utrecht zit in de een na hoogste schaal, dat zijn gemeenten met tussen de 150.000 en 375.000 inwoners. Naar alle verwachting passeert de gemeente dit jaar nog het aantal van 375.000 inwoners, waarna er op 1 januari 2025 een verhoging van de vergoeding komt.

Hoogte

Op dit moment krijgen raadsleden in Utrecht 2.326 euro vergoeding per maand, plus een onkostenvergoeding van 215 euro per maand. Formeel krijgen ze geen salaris – maar een vergoeding – omdat men verwacht dat iemand er ook nog naast kan werken. In gemeenten waar 375.000 mensen of meer wonen, krijgen raadsleden 2.832 euro vergoeding en 215 euro onkostenvergoeding per maand. Ruim 500 euro meer dus.

Hoewel deze verhoging dus in januari 2025 staat te gebeuren, meent het bestuur van de gemeenteraad dat dit zo snel mogelijk al moet plaatsvinden. De belangrijkste reden is de werkdruk, die zou al erg hoog zijn. De ‘hoeveelheid, aard, omvang en complexiteit van dossiers in de gemeente Utrecht’ zouden zich vertalen in een grote werklast. Het dagelijks bestuur van de gemeenteraad meent: “Meer tijd en ruimte voor het raadswerk doet recht aan de praktijk.”

Door de extra vergoeding zouden de raadsleden beter in staat zijn om meer tijd vrij te maken voor het raadswerk. Al langer zijn er verschillende lobby’s bezig om de werkdruk voor raadsleden te verlagen, deze signalen komen ook uit andere gemeenten.

Uren werk

Het aantal uur dat een raadslid per week bezig is, verschilt erg per gemeente. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden kost het raadswerk gemiddeld 20 uur per week, maar ‘in de meeste gevallen meer’. Uit het Nationaal Raadsledenonderzoek uit 2021 kwam naar voren dat raadsleden in gemeenten met meer dan 150.000 inwoners gemiddeld 21,6 uur bezig waren. Hoe groter de gemeente, hoe meer uur een raadslid meestal bezig is.

Het onderwerp staat aankomende donderdag op de agenda van de gemeenteraad. Als een meerderheid zich achter het voorstel schaart, wordt het verzoek doorgestuurd naar het bestuur van de Provincie Utrecht.

Wethouders en burgemeester

Als Utrecht in een hogere klasse komt te vallen, gaat ook de vergoeding voor de wethouders en burgemeester omhoog. De vergoeding voor de burgemeester in Utrecht is op dit moment 12.660 euro per maand, dat zou omhooggaan naar 13.557 euro. Wethouders zouden maandelijks van 10.428 euro gaan naar 11.821 euro. Een burgemeester krijgt daarbij nog 489 euro onkostenvergoeding per maand, een wethouder 450 euro.