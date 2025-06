Gemeenteraad Utrecht stemt in met trappen vanaf Moreelsebrug naar perrons

Een overgrote meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd met de aanleg van trappen vanaf de Moreelsebrug. Deze veelbesproken trappen zorgen ervoor dat de perrons vanaf de brug veel beter bereikbaar worden. Het duurt nog wel tot uiterlijk eind 2028 voordat de trappen daadwerkelijk klaar zijn.

De Moreelsebrug is een belangrijke verbinding over het spoor in het Stationsgebied. Dagelijks lopen en fietsen veel mensen over de 295 meter lange brug, die de Croeselaan met het Moreelsepark verbindt. Bij de bouw van de brug zijn de trappen niet gerealiseerd.

Discussie

De vraag naar trappen speelt al meer dan tien jaar. De eigenaar van Hoog Catharijne was altijd tegen het plan, omdat door de komst van de trappen minder reizigers door het winkelcentrum zouden lopen. De gemeente en de eigenaar van Hoog Catharijne hebben in het verleden afspraken gemaakt over de loopstromen, waarop het winkelcentrum zich beriep.

Sinds de bouw van de brug bleef de discussie over de trappen oplaaien. In 2022 kwam er dan toch een toezegging: de trappen zouden er mogelijk alsnog komen. Met de eigenaar van Hoog Catharijne is inmiddels overeenstemming bereikt over de plaatsing van de trappen. De gemeente moet daar wel financieel aan bijdragen.

Bouw

De verwachting is dat op termijn 20.000 tot 25.000 treinreizigers dagelijks gebruik zullen maken van de nieuwe zuidelijke toegang. Vanaf de Moreelsebrug zullen spoor 5 tot en met 21 bereikbaar zijn. Spoor 1 tot en met 4 zijn niet toegankelijk, omdat deze perrons eindigen onder de OV-terminal en niet doorlopen tot onder de brug.

De trappen moeten ergens tussen eind 2027 en eind 2028 worden gerealiseerd. ProRail zal de trappen bouwen. Zij hebben ook de brug gebouwd, die in 2016 werd opgeleverd.