Gemeenteraadslid Pepijn Zwanenberg zegt lidmaatschap GroenLinks op en meldt zich ziek

Het Utrechtse gemeenteraadslid Pepijn Zwanenberg heeft zijn GroenLinks-lidmaatschap opgezegd en hij heeft zich ziekgemeld. In een brief aan burgemeester Sharon Dijksma is te lezen dat hij dit doet vanwege de samenwerking tussen zijn voormalige partij en de PvdA tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Zwanenberg is 19 jaar gemeenteraadslid in Utrecht en in die tijd is hij uitgegroeid tot icoon van GroenLinks. Daarnaast is hij ook bijna zeven jaar plaatsvervangend voorzitter van de raad. “Een erefunctie die soms uitdagend is met zoveel fracties maar wat ik met heel veel plezier doe en waar ik heel veel genoegen in schep”, is te lezen in zijn brief aan de burgemeester.

In november werd bekend dat GroenLinks tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen de handen ineenslaat met de lokale fractie van de PvdA. Zwanenberg noemt dit ‘het nakende einde van GroenLinks als zelfstandige fractie’. “Natuurlijk ben ik voor samenwerking. Maar dan wel met álle (bij voorkeur) linkse en progressieve partijen én met behoud van je eigen partij en je eigen signatuur. Niet door je kleur kwijt te raken in een fusie.”

Dakloos

Het raadslid heeft vanwege het besluit zijn lidmaatschap van GroenLinks opgezegd, nadat hij bijna 24 jaar lid was. “Ik wil en kan hier geen deel van uitmaken. De partij waar ik altijd op gestemd heb, neemt in mijn ogen hiermee een verkeerde afslag. […] Dat maakt me verdrietig én politiek dakloos.”

De samenwerking heeft Zwanenberg naar eigen zeggen veel stress, onrust en slapeloze nachten bezorgd. “Daardoor lukt het me momenteel niet goed om te concentreren of te focussen op het werk wat me zo aan het hart gaat.” Na overleg met de bedrijfsarts heeft hij besloten zich ziek te melden. “Zonder enig enthousiasme. Maar op dit moment is dit voor mij het beste, daar ben ik van overtuigd.”