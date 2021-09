Gemeenteraadsverkiezingen komen eraan; D66 presenteert conceptverkiezingsprogramma

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur en dat betekent dat veel politieke partijen in Utrecht hun verkiezingsprogramma’s gaan presenteren. D66 presenteerde zondag het conceptverkiezingsprogramma, waarin de nadruk ligt op ‘groei voor alle Utrechters’.

Utrechters mogen op 16 maart 2022 naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Komende periode kiezen verschillende partijen nog een lijsttrekker voor die verkiezingen en ook de verkiezingsprogramma’s worden de komende tijd gepresenteerd.

D66 heeft dat allebei al gedaan. De partij presenteerde zondag in De Utrechtse Stadsvrijheid aan zo’n 120 leden het conceptverkiezingsprogramma ‘De ambitieuze stad: groei voor alle Utrechters’. “D66 omarmt de groei van de stad, maar wil dat die groei voor álle Utrechters iets oplevert”, aldus de partij.

Ruimte benutten

D66 wil naar eigen zeggen de ruimte in Utrecht beter benutten. “Veel Utrechters willen wel een auto rijden, maar hoeven er niet één te bezitten”, aldus lijsttrekker Maarten Koning. “Onze stad is koploper in elektrische deelauto’s. Een deelauto zorgt voor zeker vijf auto’s minder op straat en schonere lucht. Waarom geven we dan nog steeds de helft van de straat aan auto’s die gemiddeld 23 uur per dag stilstaan?”

D66 wil om dit te veranderen op termijn 25 procent minder parkeerplaatsen. In overleg met buurtbewoners kan dan besloten worden of er op die plekken bijvoorbeeld meet groen of speelruimte voor kinderen moet komen.

Onderwijs

Volgens D66 heeft de coronacrisis een vergrootglas gelegd op de kansenongelijkheid in de stad. “De plek waar je woont of je wieg heeft gestaan, mag nooit bepalen wat je van het leven kunt maken. Door corona neemt de kansenongelijkheid in onze stad toe. Dat is volstrekt onacceptabel want elk kind moet zijn talenten kunnen ontplooien. Wij willen daarom dat elke leerling de beschikking heeft over een goede laptop en toegang tot snel internet”, legt Koning uit.

Ook pleit D66 voor de ‘rijke schooldag’, waar naast rekenen en taal ruimte is voor sport en cultuur.

Wooncrisis

D66 ziet ook de wooncrisis als bedreiging voor de kansengelijkheid en wil daarom snel meer tijdelijke woningen bouwen. “We zijn al bouwkampioen van Nederland, maar wij willen snel meer tijdelijke woningen uit de grond stampen voor de acute woningnood. We gaan binnen 10 jaar starten aan een nieuwe stadswijk in de Polder Rijnenburg, want daar is genoeg ruimte voor wonen én windmolens, recreatie én roeien.”

Ook wil de partij de woningen beter afstemmen op de vraag. “Meer dan 70% van onze huishoudens bestaat uit één persoon, of stellen zonder kinderen”, zegt Koning. “Waarom blijven we dan maar eengezinswoningen bouwen?”

‘De bruisende stad’

Ook de horeca en culturele sector hebben een belangrijke rol in het conceptverkiezingsprogramma. “Mensen wonen in Utrecht omdat er altijd wat te beleven is in onze stad. Maar door corona zijn er in de horeca en de culturele sector echter zware klappen gevallen. […]”, aldus Koning.

D66 wil in 2022 ter ere van het 900-jarig bestaan van Utrecht een groot stadsfeest in alle wijken, de door corona getroffen horeca en culturele instellingen moeten volgens de partij hulp krijgen en het nachtleven moet een impuls krijgen met onder meer een nieuwe permanente plek voor festivals op bijvoorbeeld het Enecoterrein.

Leden

Het conceptverkiezingsprogramma is zondag aangeboden aan D66-leden en lijsttrekker Maarten Koning. De leden kunnen nu tot en met 3 oktober voorstellen indienen om het programma aan te passen. Op 30 oktober wordt het programma tijdens het ledencongres van D66 Utrecht besproken en definitief vastgesteld.