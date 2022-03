GroenLinks-lijsttrekker Julia Kleinrensink: ‘Utrecht heeft ervoor gekozen om linksaf te slaan’

Luid gejuich gisteravond in horecazaak De Utrechter toen de aanhangers van GroenLinks hoorden dat de partij opnieuw de grootste partij van Utrecht is geworden. Met 18,5 procent van de stemmen krijgt de partij negen zetels in de nieuwe gemeenteraad. Daarmee verliest de partij drie zetels, maar blijft dus wel de grootste. Lijsttrekker Julia Kleinrensink: ‘Utrecht heeft ervoor gekozen om linksaf te slaan!’

Aan het begin van de avond waren er nog enige zenuwen bij Kleinrensink, maar de uitslag noemt ze prachtig: “Voor GroenLinks, maar vooral voor de stad Utrecht. We kunnen de komende jaren volle kracht vooruit om te zorgen voor betaalbare woningen, eerlijke kansen voor iedereen en een groene, duurzame toekomst.”

Het was tot het laatste moment spannend wie de grootste partij zou worden. In de peilingen was het stuivertje wisselen tussen D66 en GroenLinks. D66 werd uiteindelijk de tweede partij met acht zetels. Vier jaar geleden behaalde de partij nog tien zetels.

GroenLinks-lijsttrekker Kleinrensink: “D66 had aangegeven de voorkeur te geven aan een coalitie met de VVD, terwijl wij het liefst om tafel gaan met linkse, progressieve partijen. Daarom zijn we zo blij dat de kiezers ons weer aan het roer hebben gezet, zo kunnen wij keihard aan de slag met onze sociale, groene idealen.”

GroenLinks wil de komende periode onder andere duizenden betaalbare woningen gaan bouwen in de stad, de bestaanszekerheid verhogen en hard aan de slag met de energietransitie door wind- en zonneparken aan te leggen.

Versnippering

De uitslag laat een versnippering zien van het politieke landschap, waarin de grotere partijen zetels verliezen en de kleine winnen. Er komen vijftien partijen in de nieuwe raad. Dat zijn er drie meer dan nu het geval is. Kleinrensink: “Ik feliciteer BIJ1, Volt en EenUtrecht met hun nieuw behaalde zetels. De raad is een prachtige plek om te werken! Ook andere partijen hebben mooie resultaten laten zien. We hebben allemaal keihard campagne gevoerd de laatste weken, maar uiteindelijk moeten we het natuurlijk samen gaan doen.”

