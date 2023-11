GroenLinks-PvdA in Utrecht de grootste partij, PVV landelijk grote winnaar

De voorlopige uitslag van de Tweede Kamerverkiezing is bekend. Alle stemmen die in de gemeente Utrecht zijn uitgebracht, zijn geteld. GroenLinks-PvdA is onder Utrechters de grootste partij, met 35 procent van de stemmen. Landelijk is de PVV de grote winnaar. De PVV kreeg in Utrecht 9,9 procent van de stemmen en is daarmee de vierde partij in de stad.

Ruim 262.000 Utrechters waren kiesgerechtigd en konden dus woensdag naar de stembus. 2.475 van hen konden voor het eerst gaan stemmen, omdat ze 18 jaar zijn geworden. Het voorlopige opkomstpercentage in Utrecht is 79,9 procent. Dat is iets lager dan bij de Tweede Kamerverkiezing in 2021, toen 81,7 procent van de kiesgerechtigden naar de stembus ging.

De opkomst in Utrecht is dan weer iets hoger dan het landelijke opkomstpercentage dit jaar. Dat is namelijk 77,8 procent. Ruim 10 miljoen Nederlanders konden woensdag stemmen.

De PVV is landelijk de grootste partij, met voorlopig 37 zetels. GroenLinks-PvdA lijkt met 25 zetels de tweede partij te worden en de VVD met 24 zetels de derde. In de grafiek hieronder is te zien wat in Utrecht de voorlopige uitslag is.

Hoe nu verder?

De stemmen zijn in Utrecht nu geteld op lijstniveau. In de Jaarbeurs wordt tijdens de zogenoemde centrale stemopneming donderdag in drie rondes geteld hoeveel stemmen elke kandidaat heeft gekregen. Iedereen die dat wil mag gaan kijken bij dat proces. De eerste ronde is om 9.00 uur begonnen. De uitslag van het tellen op kandidaatniveau wordt vrijdag bekend.