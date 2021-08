GroenLinks roept wethouder op in gesprek te gaan met Mitros over kaal opleveren van woning

De Utrechtse fractie van GroenLinks roept wethouder Kees Diepeveen (Wonen) op in gesprek te gaan met woningcorporatie Mitros. De partij wil dat het beleid, waardoor een woning door een vertrekkende huurder kaal moet worden opgeleverd, wordt aangepast.

DUIC schreef vorige week een artikel waarin een vertrekkende huurder vertelde dat ze de vloer van anderhalf jaar oud weer uit haar woning moest slopen. “Wanneer ik dit niet doe krijg ik een boete van Mitros omdat zij dit dan zullen moeten doen.” Wat de huurder onder meer dwarszat was dat de nieuwe huurder niet de keus kreeg om de vloer over te nemen.

Zonde

Floor de Koning van GroenLinks heeft nu schriftelijke vragen gesteld over de kwestie. Ze schrijft dat GroenLinks het zonde vindt dat goede spullen niet opnieuw worden gebruikt. “Ook vindt de fractie het niet eerlijk om nieuwe huurders onnodig met extra kosten (voor bijvoorbeeld een nieuwe vloer, red.) op te zadelen.”

De Koning wil dan ook van de wethouder weten of hij de mening van de partij deelt dat het leeg opleveren van een woning zonde is en niet past bij een stad die streeft naar zoveel mogelijk hergebruik van materialen.

Klantwaardering

Mitros heeft eerder aangegeven dat dit beleid is ingevoerd omdat het zou leiden tot een hogere klantwaardering. “Deelt de wethouder de mening van GroenLinks dat een hogere klantwaardering geen reden kan zijn om huurders op kosten te jagen en het hergebruik van spullen onmogelijk te maken”, vraagt De Koning zich af.

Tot slot vraagt de politicus of Diepeveen bereid is in gesprek te gaan met Mitros om te praten over een aanpassing van het beleid. “Zodat goede spullen niet meer standaard uit woningen gesloopt hoeven te worden.”