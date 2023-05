GroenLinks Utrecht: ‘Lintjesregen moet diverser’

Melody Deldjou Fard van de lokale GroenLinks-fractie roept op om meer vrouwen en Utrechters met een ‘divers culturele achtergrond’ in het zonnetje te zetten tijdens de jaarlijkse lintjesregen. Een lintje ontvangen uit handen van de burgemeester is een gebaar van waardering voor de inzet, zo meent het raadslid. “Daarom is het belangrijk dat, vaker dan nu het geval is, meer groepen Utrechters gerepresenteerd worden in deze lijst.”

Ieder jaar, vlak voor Koningsdag, krijgen verschillende Utrechters die zich op wat voor manier dan ook hebben ingezet voor anderen of de samenleving een koninklijke onderscheiding. Het idee is dat personen worden aangedragen en uiteindelijk beslist de koning of iemand een lintje krijgt. Dit jaar vond de lintjesregen plaats in de Stadsschouwburg en kregen 22 mannen en 9 vrouwen een onderscheiding uit handen van burgemeester Sharon Dijksma. Allemaal ‘geweldige Utrechters’, aldus Deldjou Fard.

Het valt GroenLinks echter wel op dat er binnen deze groep nog maar weinig Utrechters met een divers culturele achtergrond zitten en ook kregen volgens de partij weinig vrouwen een onderscheiding. “In Utrecht werken vele inwoners elke dag keihard om hun stad een stukje mooier maken. Een lintje ontvangen uit de hand van de burgermoeder is een gebaar van waardering voor hun inzet. En daarom is het belangrijk dat, vaker dan nu het geval is, meer groepen Utrechters gerepresenteerd worden in deze lijst. Want samen maken we de stad.”

Hoeveel eigenlijk

Via schriftelijke vragen wil Deldjou Fard als eerst te weten komen hoeveel Utrechters met een divers culturele achtergrond dit jaar een lintje hebben gekregen en ook hoeveel vrouwen er in de Stadsschouwburg in het zonnetje zijn gezet.

Daarnaast wil het raadslid weten wat het college doet om de uitreiking bij Utrechters bekend te maken. “Veel mensen weten niet op welke wijze de procedures plaatsvinden. […] Is het college bereid zich richting de nieuwe Lintjesregen in te zetten om het onderwerp actief bekend te maken bij meer groepen Utrechters?”

Stedelijke onderscheidingen

Naast de koninklijke onderscheidingen zijn er tot slot ook stedelijke onderscheidingen. “Wat is hier het beeld op rondom diversiteit en representatie? En welke acties is het college bereid in te zetten om ook hierin een goede representatie te zijn van Utrecht?