Groot deel Utrechtse politiek benieuwd of woningen aan Archimedeslaan sneller gebouwd kunnen worden

Een groot deel van de Utrechtse gemeenteraad vraagt het college om opheldering over de stand van zaken rond de Archimedeslaan. Op deze plek op het Utrecht Science Park moeten onder meer 1.600 woningen verrijzen, maar wanneer dat precies gaat gebeuren is onduidelijk.

DUIC schreef eind vorige maand een artikel over het pand waar ooit de lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht was gevestigd. Momenteel is de grond in handen van KondorWessels Projecten en deze ontwikkelaar gaf aan snel te bouwen op de locatie. “Wij zijn echter afhankelijk van de nadere afstemming met de gemeente Utrecht en kunnen nog geen zekerheid geven over een start bouw en/of oplevering van de eerste woningen”, zei KondorWessels destijds.

Ook het beruchte Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht heeft impact op de plannen. De nieuwbouwplannen hielden namelijk rekening met een onderdeel van dat Tracébesluit, waarbij er een geluidswal zou komen en de Varkensbocht zou verdwijnen. Als dit niet zou gebeuren zou er namelijk te veel geluidsoverlast zijn.

Versnellen

Naar aanleiding van het artikel hebben D66, Studeten&Starter, Volt, PvdA, ChristenUnie en GroenLinks schriftelijke vragen ingediend. Daarin stellen zij dat het ‘buiten kijf staat’ dat de 1.600 woning snel nodig zijn. De fracties willen dan ook van het college weten wat de actuele stand van zaken is.

Tot slot willen de partijen weten of de gemeente zelf – eventueel tijdelijke – geluidswerende maatregelen kan nemen, waardoor de woningen gebouwd kunnen worden. “Zijn er andere maatregelen denkbaar die genomen kunnen worden om te versnellen? Wat belet het college deze te (gaan) nemen?”