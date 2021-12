Hoe kon de kastanjeboom op de Neude in Utrecht zomaar omvallen? D66 vraagt om opheldering

De Utrechtse fractie van D66 heeft schriftelijke vragen gesteld over de 71-jarige kastanjeboom die eerder deze week omviel op de Neude in Utrecht. Politicus Corine van Dun noemt het een ‘geluk bij een ongeluk’ dat er geen mensen gewond raakten.

De boom, die op de hoek van de Neude en de Potterstraat stond, viel in de nacht van woensdag op donderdag om. Hoe dit heeft kunnen gebeuren is niet bekend. “Wat is de oorzaak van de onverwachte val van de boom”, is dan ook één van de vragen van D66.

De boom zou daarnaast eerder dit jaar zijn gecontroleerd. Van Dun wil weten of een stabiliteitsonderzoek, een zogenoemde trekproef, daar onderdeel van was. Ook zouden de overige bomen op de Neude nog dit jaar een keer extra gecontroleerd gaan worden. Van Dun wil weten welke resultaten dat onderzoek heeft opgeleverd. Daarnaast is de politicus benieuwd of dit incident aanleiding is om andere oude bomen in de stad vaker te controleren.

Tot slot vraagt de D66-politicus of er een nieuwe boom op de plek komt en wat er met het hout van de gevallen kastanjeboom wordt gedaan.