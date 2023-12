Horizon is de nieuwe links-progressieve partij met een zetel in de gemeenteraad van Utrecht

Het nieuwe gemeenteraadslid Victor Paalman, dat een zetel van Student & Starter wist te bemachtigen, gaat door met zijn nieuwe partij ‘Horizon’. De naar eigen zeggen links-progressieve partij heeft dinsdag de naam bekendgemaakt en ook de tien kernprincipes.

Fractievoorzitter Esma Kendir van Student & Starter besloot eerder dit jaar op te stappen. Ruben Snijder zou eigenlijk plaatsnemen op haar zetel, maar toen kwam Victor Paalman in beeld. Paalman kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen namelijk meer stemmen, waardoor hij recht heeft op de zetel. Het feit dat hij al een jaar weg is bij Student & Starter doet hier niets aan af. Nu, na ongeveer twee weken, laat Paalman weten door te gaan onder zijn eigen partij: Horizon.

Partijprogramma

Volgens het kersverse gemeenteraadslid komt de inspiratie voor de partij van een naam die hoop biedt. “Van jong tot oud heeft behoefte aan een helpende hand en duidelijkheid van de overheid. Ondernemers willen een overheid die faciliteert en niet limiteert. Wij bieden ze dat perspectief.”

Horizon noemt zichzelf een links-progressieve partij, en verschilt naar eigen zeggen van Student & Starter door niet alleen te focussen op jongeren. Aanvullend wil de partij de redenen waarom men destijds specifiek op Paalman heeft gestemd uitvergroten. Die tien kernprincipes zijn te vinden op de website van Horizon. Het volledige partijprogramma moet nog worden gemaakt.

Contact

Er zijn tot slot ook overeenkomsten met het programma van Student & Starter. Paalman sluit samenwerken met de partij dan ook niet uit. Het laatste contact met de partij heeft vorige week nog plaatsgevonden. Ook met andere raadsleden is naar eigen zeggen her en der contact geweest.

Paalman: “We zijn maar in ons eentje dus we moeten wel samenwerken. Mensen vinden het dapper en mijn goed recht dat ik deze kans pak.” Voor nu staat het kerstreces voor de deur, en volgens Paalman is er voor de partij nog een hoop werk aan de winkel. “De administratie gaat veel tijd kosten en ook de website is nog niet af. Langzaamaan vallen de puzzelstukjes gelukkig op zijn plek.”