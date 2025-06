Huren van Utrechtse nieuwbouwwoningen worden waarschijnlijk honderden euro’s duurder

De gemeente Utrecht is van plan om bij nieuwbouwcomplexen hogere aanvangshuren voor middenhuurwoningen toe te staan. De gemeente doet dit omdat het steeds minder goed lukt om nieuwbouw financieel rond te krijgen.

Als de gemeenteraad het plan van de burgemeester en wethouders goedkeurt, gaat de huur van een appartement van 45 vierkante meter met gemiddeld 281 euro omhoog. Bij 55 vierkante meter is dit 273 euro en bij 65 vierkante meter 199 euro.

Waar de extra huurinkomsten naartoe gaan

De hogere huren zijn nodig om de kosten van nieuwbouw te dekken. Als investeerders hogere huren mogen vragen, stijgt de waarde van de nieuwe woningen, waardoor er voldoende geld is om de gestegen bouwkosten en grondkosten te betalen.

Door de hogere grondprijzen krijgt ook de gemeente meer inkomsten. De gemeente bevestigt dit geld nodig te hebben voor de gestegen kosten van het aanleggen van voorzieningen als wegen, riolering en groen. Een woordvoerder laat weten dat de gemeente een marktconforme grondprijs in rekening moet brengen om staatssteun te voorkomen. ‘Bij het bepalen van deze marktconforme prijs wordt rekening gehouden met het rijksbeleid ten aanzien van middenhuur’, aldus de woordvoerder.

Aansluiten bij landelijk beleid

Met het voorgenomen nieuwe beleid sluit de gemeente aan bij de Wet betaalbare huur, die op 1 juli 2024 is ingegaan. Volgens deze wet wordt de maximale hoogte van de huur bepaald op basis van het puntensysteem (waarmee de kwaliteit en de voorzieningen van een woning worden gewaardeerd), de WOZ-waarde, de grootte van de woning en de zone (de plek waar de woning in de stad staat). Omdat de WOZ-waardes in Utrecht hoog zijn, leidt de landelijke systematiek in Utrecht al snel tot behoorlijk hoge huren voor relatief kleine appartementen.

Huidige huurders gaan niet meer betalen

De nieuwe regels gaan alleen gelden voor nieuwe huurcomplexen. Mensen die een woning huren in bestaande huurcomplexen of in de toekomst in deze complexen gaan huren, gaan niet meer betalen.

De gemeenteraad vergadert op donderdag 12 juni over de beleidsnota Wonen en neemt dan ook een besluit over de maximale hoogte van de huur van middenhuurwoningen.