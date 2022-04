In de raad door voorkeursstemmen: interview met Pepijn Zwanenberg van GroenLinks

Hoewel sommigen Pepijn Zwanenberg misschien kennen als dj of omdat hij in een oud passagiersschip in Lombok woont, is hij toch vooral bekend als gemeenteraadslid. Inmiddels zit Zwanenberg al zestien jaar in de Utrechtse raad. Recentelijk is hij met voorkeurstemmen als raadslid gekozen. Zwanenberg kreeg 1.243 stemmen.

Je bent niet nieuw in de gemeenteraad, maar wel opnieuw gekozen. Hoe vind je dat?

“Ik vind het een waanzinnig gave beloning dat ik weer de raad in mag. Het wordt mijn vijfde periode dat ik namens GroenLinks in de raad kom. Ik stond deze keer niet heel hoog op de lijst, namelijk op plek 14. Toch hebben zoveel mensen op mij gestemd dat ik met een voorkeurszetel in de raad ben gekomen. Ik vind het heel mooi dat zoveel mensen willen dat ik in de raad blijf. Ik hoop dat die voorkeurszetel vooral betekent dat veel Utrechters vinden dat ik mijn werk goed doe.”

Hoe heb je zoveel stemmen kunnen behalen denk je?

“Ik denk dat ik zoveel stemmen heb gekregen omdat ik al lang in de gemeenteraad zit en daar ontzettend actief ben om Utrecht een beetje mooier en socialer te maken. Daarnaast ben ik dj en ben ik vroeger heel actief geweest in het culturele leven van Utrecht. Heel veel mensen feliciteerden me na de verkiezingen met mijn plek in de raad. Een aantal mensen vertelden me dat ze vol overtuiging op mij hadden gestemd, omdat ik sta voor dingen die zij belangrijk vinden voor Utrecht. Dan gaat het bijvoorbeeld over betaalbaar wonen, maar ik ben ook bezig geweest om ervoor te zorgen dat dB’s, een oefenstudiocomplex aan de Cartesiusweg, een goede plek gaat krijgen omdat daar nieuwbouw gaat komen. Ook heb ik bijvoorbeeld voor het regenboogzebrapad gezorgd bij het nijntje-stoplicht en voor de oude perronkappen op het Berlijnplein. Ik heb de afgelopen jaren verschillende dingen kunnen doen die veel mensen blijkbaar belangrijk vinden voor Utrecht.”

Heb je ook op jezelf gestemd?

“Mijn dochter van bijna zeven jaar heeft het vakje met mijn naam voor me ingekleurd. Het was voor haar natuurlijk heel leuk om te doen. Ik vond het zelf wel spannend of ik met mijn plek 14 weer in de raad zou komen. Ik dacht: elke stem telt, daarom heb ik op mezelf gestemd.”

Wat vind je voor de komende vier jaar belangrijk om mee aan de slag te gaan?

“Wat mij betreft is voor de komende vier jaar betaalbaar wonen de prioriteit in Utrecht. Hier op lokaal niveau kunnen we de markt helaas niet volledig reguleren. We hebben landelijk beleid nodig om de wooncrisis bij de wortels aan te kunnen pakken. Maar we hebben zeker wel invloed! We kunnen er als lokale politici bijvoorbeeld voor zorgen dat er genoeg sociale huurwoningen komen, dat er genoeg huurwoningen zijn voor mensen met een gemiddeld inkomen en dat ontwikkelaars geen kleine woningen gaan bouwen voor ontzettend hoge prijzen. Als er koopwoningen gebouwd zijn, kunnen we ervoor zorgen dat deze betaalbaar blijven. Betaalbaar wonen vind ik een grondrecht, waar we als gemeenteraad echt nog heel hard aan moeten werken.”

Wat hoop je voor jezelf te bereiken als gemeenteraadslid in de komende vier jaar?

“Ik vind het nog steeds heel belangrijk dat dB’s een goede en mooie plek krijgt en ben blij dat ik dat de komende tijd als raadslid nog kan volgen en bijsturen als dat nodig is. Waar ik verder naar wil kijken is of er meer ligplaatsen kunnen komen voor historische schepen. Ik woon zelf in een oud passagiersschip en er zijn in Utrecht maar weinig plekken waar nog schepen liggen. Ik zou het daarom mooi vinden om te kijken of er in het Werkspoorkwartier nog een aantal ligplaatsen toegevoegd kunnen worden. Dat gaat de woningnood niet oplossen, maar ik denk wel dat het een manier van wonen is die óók bij Utrecht hoort.”

Wil jij DUIC steunen en een set ansichtkaarten ontvangen met de beste foto’s uit het boek DUIC in 2021? Voor 7,95 euro krijg je twaalf kaarten, van elke maand in 2021 één ansichtkaart. Met de aanschaf van de kaarten heb je niet alleen een herinnering aan 2021 – om op te hangen, te bewaren of te versturen – maar steun je ook de lokale journalistiek in Utrecht.