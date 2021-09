Jantine Zwinkels lijsttrekker CDA Utrecht bij komende gemeenteraadsverkiezingen

Jantine Zwinkels (31) is door de leden van CDA Utrecht gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar. Zwinkels is sinds 2018 raadslid in Utrecht en volgt Sander van Waveren op als lijsttrekker.

Zwinkels werd in 2018 met voorkeursstemmen in de Utrechtse gemeenteraad gekozen en wordt nu dus lijsttrekker. “Ik kijk er onwijs naar uit om vanuit onze idealen als rentmeesterschap en solidariteit te bouwen aan de toekomst van Utrecht, waar iedereen zich thuis kan voelen”, zegt Zwinkels. “Met frisse energie aan de slag, samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke initiatiefnemers. Er is genoeg te doen!”

Voorzitter van CDA Utrecht Simon van Keulen is blij met Zwinkels als lijsttrekker. “Met Jantine Zwinkels heeft het CDA een inspirerende en gedreven lijstrekker die onze uitgangspunten goed over het voetlicht kan brengen. Zij spreekt vele mensen aan en heeft in de afgelopen raadsperiode laten zien dat zij een gezicht geeft aan de waarden en normen die onze partij als uitgangspunten heeft.”

Jantine Zwinkels volgt Sander van Waveren op, die eerder dit jaar de Utrechtse gemeenteraad verliet. Zijn rol als fractievoorzitter werd overgenomen door Bert van Steeg.