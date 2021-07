Julia Kleinrensink gekozen tot nieuwe lijsttrekker GroenLinks Utrecht

Julia Kleinrensink is woensdag door de Utrechtse leden van GroenLinks gekozen tot nieuwe lijsttrekker van de partij. Ze nam het tijdens de verkiezing op tegen Pepijn Zwanenberg.

Kleinrensink zit zo’n 3,5 jaar – sinds de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen – namens GroenLinks in de Utrechtse gemeenteraad. In die periode heeft zij zich voornamelijk beziggehouden met sociale thema’s zoals onderwijs, sport en werk- en inkomen. “Met veel plezier heb ik de afgelopen tijd mijn werk gedaan. Als raadslid zit je meer op dossierniveau en straks als lijsttrekker krijg ik een overkoepelende rol, waardoor ik mijn idealen op een andere manier kan overbrengen.”

GroenLinks is met twaalf zetels de grootste partij in Utrecht. Dit geeft vertrouwen, maar het betekent tegelijkertijd niet dat de partij achterover kan leunen. “Ik denk dat wij een herkenbaar geluid hebben laten horen, we zijn niet voor niets de grootste partij. Tegelijkertijd moeten we scherp blijven en nadenken over hoe het beter kan.”

Thema’s

De woningnood, klimaatverandering, ongelijkheid, gezondheid en onderwijs zijn onder meer thema’s waar Kleinrensink zich voor gaat inzetten. “De coronacrisis heeft voor een tweedeling in de maatschappij gezorgd. Zo zijn mensen hun baan verloren, hebben leerlingen een achterstand opgelopen en ook op het gebied van gezondheid zijn sommige mensen achtergebleven. We moeten voorkomen dat de tweedeling groter wordt.”

En, gaat Kleinrensink verder: “Tegelijkertijd is er woningnood in de stad en hebben we te maken met een klimaatcrisis. We moeten alles op alles zetten om deze problemen op te lossen.”

Kleinrensink noemt bijvoorbeeld het streven om nog meer in te zetten op groen en meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Ook moeten er meer betaalbare en kwalitatieve woningen in Utrecht worden gebouwd. “We moeten zorgen dat ook in de toekomst de stad voor iederéén blijft en daarvoor wil ik geen middelen schuwen.”

Zwanenberg

Kleinrensink nam het tijdens de strijd om het lijsttrekkerschap van GroenLinks op tegen Pepijn Zwanenberg. “Het had twee kanten op kunnen gaan, ik vond het van tevoren moeilijk te voorspellen. Wel merkte ik dat ik veel steun en enthousiasme van zowel leden als mensen van buitenaf ontving. Dat was heel fijn om mee te maken.”

Momenteel is fractievoorzitter Heleen de Boer lijsttrekker van de Utrechtse GroenLinks-fractie. Wanneer zij het stokje overdraagt aan Kleinrensink is nog niet bekend. Mogelijk gebeurt dit pas na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.