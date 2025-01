Kamervragen over Utrechtse afhandeling van Woo-verzoeken

Tweede Kamerlid Sander van Waveren (NSC) heeft vragen gesteld aan minister Judith Uitermark (NSC) over de manier waarop de gemeente Utrecht omgaat met Woo-verzoeken. Deze formele verzoeken om documenten te openbaren worden volgens Van Waveren niet correct afgehandeld. Sterker nog; Van Waveren noemt de handelswijze van Utrecht in strijd met de wet.

In de Wet Open Overheid (Woo) is geregeld hoe overheidsinstanties informatie moeten vrijgeven. De gemeente Utrecht heeft daarnaast een puntensysteem bedacht waarmee zij bepaalt welke verzoeken prioriteit krijgen bij de afhandeling en welke niet. Zo krijgt een journalist meer prioriteit dan een burger en gaat de gemeente minder snel aan de slag met informatieverzoeken van mensen die frequent informatie opvragen.

Kamervragen

Van Waveren, voorheen raadslid voor het CDA in Utrecht voor het CDA, vraagt de minister wat zij vindt van de Utrechtse werkwijze. Van Waveren stelt dat het niet aan de gemeente is om het belang of de prioriteit van een Woo-verzoek te bepalen. Ook stelt hij dat het onwenselijk is dat Utrecht onderscheid maakt tussen journalisten en burgers.

Van Waveren wil weten wat de minister hiervan vindt. Ook vraagt Van Waveren de minister hoe zij oordeelt over de werkwijze van de gemeente waarbij burgers die eerdere Woo-verzoeken indienden minder prioriteit krijgen.

Voordelen

De gemeente benadrukt de voordelen van de werkwijze en laat weten beter aan te willen sluiten bij de informatiebehoefte van inwoners, journalisten en organisaties. Het prioriteren leidt volgens de gemeente bovendien tot een snellere afhandeling van Woo-verzoeken.

Een woordvoerder van de gemeente benadrukt, nadat wij eerder deze week over dit onderwerp hadden berichten, dat ‘het gros van de Woo-verzoeken van bewoners komt en dat deze bijna allemaal binnen een week worden afgehandeld’. De woordvoerder spreekt van een pilot ‘die in brede zin zorgt voor een snellere afhandeling van Woo-verzoeken en een hogere tevredenheid bij beide partijen’.

Het Expertisecentrum voor Woo-verzoekers SPOON betwijfelt de door de gemeente voordelen en stelt net als Van Waveren dat de werkwijze van de gemeente Utrecht tegen de wet is.