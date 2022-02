Kiemkompas voor Utrecht is weer online; maar hoe wordt zo’n stemhulp gemaakt?

Het Kieskompas heeft voor 35 gemeenten een stemhulp gemaakt, en Utrecht zit daar ook bij. Jeroen van Lindert is projectmanager en onderzoeker voor de gemeenteraadsverkiezingen bij het Kieskompas en vertelt hoe uit meer dan honderd onderwerpen uiteindelijk dertig stellingen de stemhulp hebben gehaald.

Als eerst worden alle partijen die zich verkiesbaar hebben gesteld gevraagd wat voor hen de belangrijkste onderwerpen zijn. Daarnaast wordt die vraag ook voorgelegd bij de inwoners van de stad. Van Lindert: “Dat leidt tot meer dan honderd onderwerpen die belangrijk worden gevonden. Daar zit natuurlijk ook overlap in: de ene partij is juist vóór bij dat thema en de ander tegen of het komt op hetzelfde onderwerp neer.” Uit al die thema’s komen vervolgens zo’n vijftig stellingen.

‘Anders gaat zo’n kieswijzer natuurlijk niet helpen’

Die stellingen worden voorgelegd aan de politieke partijen die zich verkiesbaar hebben gesteld. “Hen vragen we of we nu de kern van het onderwerp te pakken hebben en of hier nou echt wel zo verschillend over wordt gedacht bijvoorbeeld. Door twee bijeenkomsten te organiseren met de politieke partijen hebben we de stellingen scherp gekregen. We zijn daarbij natuurlijk op zoek naar stellingen waarin de partijen van elkaar verschillen, anders gaat zo’n kieswijzer natuurlijk niet helpen.”

Uiteindelijk zijn er voor het Utrechtse Kieskompas dertig stellingen overgebleven. De partijen konden over die dertig stellingen hun mening geven en die verantwoorden met een bron. Als je de stemhulp van het Kieskompas ingevuld hebt, kom je bij het politieke landschap terecht. Per partij is in een cirkel te zien waar je het meest mee overeenkomt en door op de partij te klikken is te lezen met welke stellingen een partij het eens of oneens is en waarom. Van Lindert: “We willen er mee uitleggen waar hun positie precies vandaan komt. Die informatie komt natuurlijk ook weer terug in het verkiezingsprogramma en op de website van de partijen.”

Pilot met Steffie

Steffie is een hulp speciaal bedoeld voor mensen die politiek ingewikkeld vinden. Het Kieskompas heeft voor deze verkiezingen een pilot in vijftien gemeenten. Ook voor Utrecht is Steffie te gebruiken. Kieskompas heeft onderzocht wat Steffie precies moet kunnen uitleggen over de stellingen door een onderzoeksgroep te maken met mensen uit de doelgroep. Bij de onderzoeksgroep werd er aan elkaar in eigen woorden uitgelegd wat de stellingen betekenen. Van Lindert: “We hebben op die manier onderzocht hoe de Kieswijzer ook voor mensen die politiek lastig vinden te begrijpen is. We leggen bijvoorbeeld uit wat een milieuzone is, of een correctief referendum. Dat helpt ons ook weer om stellingen scherp en toch begrijpelijk te maken.”

‘Kijk ook hoe de partij is, of je je erbij thuisvoelt’

Of Van Lindert verder nog tips heeft om je stem te bepalen? “Zie het Kieskompas als een begin in de zoektocht naar je stem, we willen geen definitief stemadvies geven. Wel willen we de kiezers een idee geven hoe je je verhoudt ten opzichte van alle verkiesbare partijen voor de gemeenteraad. Ik zou daarom adviseren om te zoeken wat partijen hierover hebben geschreven per onderwerp dat je belangrijk vindt.” Daarnaast voegt hij nog toe om niet alleen te kijken hoe de stellingen beantwoord worden. “Kijk ook hoe de partij is, of je je erbij thuisvoelt en wat voor mensen het eigenlijk zijn die zich verkiesbaar hebben gesteld. Daarom hebben we ook links naar hun website, verkiezingsprogramma of sociale media toegevoegd.”

Klik hier om het Kieskompas voor Utrecht te doen.