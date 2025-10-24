Landelijke verkiezingen: dit staat er op het spel voor Utrecht

De debatten voor de Tweede Kamerverkiezingen draaien vooral om landelijke thema’s als zorg, woningbouw en migratie. Toch hebben sommige partijen opvallend concrete plannen opgenomen over wat ze willen met Utrecht en de directe omgeving. Vooral over de verbreding van de A27, de kap van bomen in Amelisweerd en verbeteringen in het openbaar vervoer nemen partijen duidelijke standpunten in.

Drie partijen spreken zich expliciet uit voor het behoud van Amelisweerd. GroenLinks-PvdA schrijft in het verkiezingsprogramma dat “Landgoed Amelisweerd wordt behouden door de A27 bij Utrecht niet te verbreden”. Ook de Partij voor de Dieren (PvdD) is tegen de verbreding. Volgens de partij lost meer asfalt files niet op, maar stimuleert het juist extra autogebruik en daarmee de uitstoot van broeikasgassen en fijnstof. De PvdD wil daarom geen nieuwe wegen aanleggen en geen bestaande wegen verbreden.

De ChristenUnie (CU) schaart zich eveneens achter het behoud van Amelisweerd. De partij steunt het zogenoemde regionale alternatief voor de A27. In dat plan hoeft de huidige bak, waarin de weg ligt, niet te worden verbreed en is bomenkap niet nodig. Dit alternatieve plan is bovendien goedkoper. De CU wil de besparing gebruiken voor investeringen in het spoor en openbaar vervoer.

Beter openbaar vervoer

GroenLinks-PvdA wil dat Utrecht een 24-uurs-OV-netwerk krijgt dat functioneert als een metronetwerk. Ook pleit de partij voor een intercityverbinding tussen Utrecht en Flevoland. De Partij voor de Dieren wil juist een directe treinverbinding tussen Utrecht en Breda realiseren.

De SGP stelt voor om station Utrecht Lunetten om te vormen tot een intercitystation, met een aansluiting op de A27. Zo kunnen reizigers daar eenvoudig overstappen van de auto op het openbaar vervoer.

En verder…

De BoerBurgerBeweging (BBB) wil de nieuwe wijk Rijnenburg versneld ontwikkelen om de woningnood te verminderen. Over de Noordelijke Randweg Utrecht spreekt alleen GroenLinks-PvdA zich uit: die partij pleit ervoor om de weg deels ondergronds aan te leggen, om zo de leefbaarheid in Overvecht te verbeteren.

In de verkiezingsprogramma’s van partijen als de PVV, CDA, D66, JA21 en SP wordt Utrecht niet genoemd.

