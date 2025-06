Lars van Rooij nieuwe lijsttrekker Student & Starter: “Mijn generatie wacht niet, wij veranderen Utrecht”

Student & Starter heeft Lars van Rooij (23) gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2026. Dat werd zondag 22 juni bekendgemaakt tijdens het ledencongres van de partij.

Van Rooij werd als lijsttrekker voorgedragen door de kieslijstcommissie, waarna de leden op het congres instemden met zijn voordracht. Hij is afgestudeerd in Bestuurs- en Organisatiewetenschap en speelt als commissielid al een actieve rol in de standpuntbepaling van de partij.

Van Rooij schuwt controversiële keuzes niet. “We moeten hoger durven bouwen dan de Dom, vervuilende auto’s uit de stad weren en zorgen voor meer levendigheid in álle wijken,” aldus Van Rooij. “Ook als dat weerstand oproept.”

De woningmarkt is voor hem topprioriteit. “We moeten jongeren nú perspectief bieden op een betaalbare woning in Utrecht – niet pas over tien jaar,” zegt hij. Ook spreekt hij zich uit tegen de verharding in de samenleving. “Als ik hand in hand met mijn vriend loop en word nageroepen, of hoor dat vriendinnen zich ’s avonds onveilig voelen, weet ik: dit is niet normaal.”

Samen bouwen aan de stad

Volgens Van Rooij is het tijd om te investeren in verbinding: cultuur, sport, het nachtleven en ontmoetingsplekken. “Wie elkaar ontmoet, ziet al snel dat we meer gemeen hebben dan gedacht.”

Met een vooruitstrevende en verbindende campagne wil Student & Starter de komende tijd bouwen aan een inclusieve, betaalbare en levendige stad. “Iedereen die niet wil wachten op verandering, maar zelf wil bouwen aan de toekomst van Utrecht, is welkom,” aldus Van Rooij.