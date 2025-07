Linda Voortman lijsttrekker GroenLinks-PvdA Utrecht

Linda Voortman (46) is door de leden van GroenLinks-PvdA Utrecht gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2026. Voortman, sinds 2018 wethouder in Utrecht namens GroenLinks, won de interne verkiezing in de tweede ronde met 61 procent van de stemmen.

Voortman wordt de lijsttrekker van de eerste gezamenlijke lijst van Groenlinks en PvdA in de stad. Voortman: “Ik ben enorm vereerd dat de leden mij hebben gekozen om deze nieuwe gezamenlijke beweging aan te voeren. Samen gaan we bouwen aan een nog groener, socialer en inclusiever Utrecht.”

Voortman heeft een lange staat van dienst binnen GroenLinks. Van 2002 tot 2008 was ze raadslid voor de gemeente Groningen. Daarnaast was ze vanaf 2010 acht jaar Tweede Kamerlid, waarna ze wethouder werd in Utrecht. Als wethouder is Voorman verantwoordelijk voor Werk en inkomen, Wmo en Welzijn, Inclusie en Diversiteit, Publieksdienstverlening, Groen en Dierenwelzijn, Grondzaken.

De strijd om het lijsttrekkerschap ging tussen drie kandidaten: Voortman, raadsleden Mahaar Fattal en Melody Deldjou Fard. In de eerste stemronde behaalde Voortman 48 procent, Fattal 30 procent en Deldjou Fard 22 procent van de stemmen. In de tweede ronde bleef Fattal over als tegenkandidaat; zij kreeg 39 procent van de stemmen. In totaal brachten 1546 leden hun stem uit, iets meer dan een kwart van het totale ledenaantal van PvdA en GroenLinks in Utrecht.