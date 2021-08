Lobby voor Utrechtse gemeenteraadsverkiezingen begonnen; van wonen tot armoede tot seksuele gezondheid

De lobby voor de gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht is van start gegaan. De verkiezingen zijn op 16 maart 2022 en verschillende organisaties grijpen die gelegenheid traditiegetrouw aan om hun standpunten onder raadsleden naar voren te brengen.

De gemeente houdt een lijst bij met binnengekomen brieven en de instanties die die brieven versturen. Zij proberen door middel van een brief de voor hen belangrijke onderwerpen onder de aandacht te brengen bij gemeenteraadsleden.

Onder meer het Netwerk Maatschappelijke Opvang (NEMO), Rutgers en Armoedecoalitie Utrecht lieten al van zich horen.

NEMO en Rutgers

NEMO maakt zich bijvoorbeeld hard voor de kwetsbare inwoners van de stad, de dak- en thuislozen. Wonen is een basisrecht, vindt NEMO, en een woning is een eerste stap naar herstel. NEMO oppert daarom vijf overwegingen en hoopt dat de partijen die overwegingen mee nemen in de verkiezingsprogramma’s.

Voor een organisatie als Rutgers zijn weer heel andere onderwerpen belangrijk. Rutgers pleit er bij de raadspartijen dan ook voor om seksuele gezondheid op te nemen in verkiezingsprogramma’s. Het gaat dan om standpunten over seksueel geweld, maar ook seksuele vorming van jongeren en verbeterde toegang tot anticonceptie zijn belangrijke punten voor Rutgers.

Andere binnengekomen brieven gaan bijvoorbeeld over verdroging (diverse natuurorganisaties) water en klimaat (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden), de mkb-maakindustrie (Koninklijke Metaalunie) en de schone, slimme, bereikbare stad (Transport en Logistiek Nederland).

Invloed

In hoeverre de brieven van deze instanties invloed gaan hebben op verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen weten we later dit jaar, als de eerste verkiezingsprogramma’s gepresenteerd gaan worden.