Maarten Koning (D66) verlaat na twaalf jaar de Utrechtse politiek

Maarten Koning, fractievoorzitter en gemeenteraadslid voor D66, gaat de Utrechtse politiek na twaalf jaar verlaten. Hij laat weten zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2026.

Koning nam in 2014 namens D66 plaats in de gemeenteraad en tijdens de verkiezingen van 2022 was hij fractievoorzitter van de partij. In deze periode was hij woordvoerder op onder meer stedelijke ontwikkeling, wonen en veiligheid.

“In mijn tijd in de raad is onze stad enorm veranderd en gegroeid”, zegt Koning. “Ik vind dat prachtig om te zien en ben trots op de resultaten van D66. En op momenten was ik enorm onder de indruk van de veerkracht van Utrechters. De stilte na de tramaanslag in onze anders zo levendige stad, en de saamhorigheid die daarop volgde, hebben een diepe indruk op mij gemaakt.”

De politicus noemt het werk intensief, met name de functie van fractievoorzitter, maar bovenal vindt hij het raadswerk naar eigen zeggen een eer om te doen. “Het directe contact met inwoners en ondernemers, en de mogelijkheid om echt iets te betekenen voor mensen in de stad, is en blijft het mooiste aspect van dit werk.”

Gezin

Koning stopt omdat hij meer tijd wil doorbrengen met zijn gezin. “Na twaalf jaar, drie à vier avonden per week van huis en vele weekenden in het teken van de raad, voelt dit als het juiste moment om het stokje over te dragen.” Hij blijft daarna wel betrokken bij D66. “Ik blijf me inzetten voor onze idealen. Ik kijk ernaar uit om samen met de volgende lijsttrekker en alle leden een succesvolle campagne neer te zetten, want verkiezingstijd is de mooiste tijd die er is.”

Wie die nieuwe lijsttrekker wordt is nog niet bekend. Leden van D66 kunnen zich vanaf 6 mei kandidaat stellen en in juni wordt iemand gekozen. Koning blijft tot de verkiezingen van maart 2026 raadslid en fractievoorzitter.