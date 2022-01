Maarten van Ooijen neemt afscheid van Utrechtse raad; Rachel Streefland beëdigd als wethouder

Maarten van Ooijen heeft donderdagavond afscheid genomen van zijn functie als wethouder en van de Utrechtse gemeenteraad. Van Ooijen is vorige week beëdigd als staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en gaat zich bezighouden met onder meer jeugdzorg en preventie. Rachel Streefland vervangt Van Ooijen als wethouder in Utrecht.

Van Ooijen werd tijdens de gemeenteraadsvergadering donderdag nog één keer in het zonnetje gezet. “We hebben je leren kennen als een raadslid, maar ook als een wethouder die altijd rotsvast achter zijn overtuigingen staat”, zei burgemeester Sharon Dijksma over Van Ooijen.

“Je neemt het altijd op voor mensen die het niet makkelijk hebben. Dat heb je als raadslid gedaan, je hebt het als wethouder gedaan en je doet het gewoon als Maarten. (…) Ik denk dat het geen toeval is dat jij jouw voornaam deelt met onze patroonheilige, de man die de medemenselijkheid mede heeft uitgevonden (…)”

Dankwoord

Dijksma overhandigde Van Ooijen vervolgens de raadspenning en hij kreeg een cartoon van zichzelf met de Domtoren cadeau. Van Ooijen nam nog eenmaal in de Utrechtse gemeenteraad het woord. “Vanavond debatteren we niet over een plan, verordening of raadsbesluit, maar toch krijgt u zelfs op deze avond een betoog van mij door de strot geduwd. (…)”, begon hij.

Vervolgens bedankte hij de wethouders en burgemeester, de ChristenUnie-fractie, zijn ondersteuningsteam, de griffier en alle andere medewerkers op het stadhuis. “Tegen allen zou ik willen zeggen: jullie dienstbaarheid aan de democratie verdient grote lof.” Als ‘absolute afsluiter’ zei Van Ooijen: “En mag ik dan toch een groot mens, en voor mij zelfs meer dan dat, parafraseren: hou van elkaar en van de stad, net zoveel als van jezelf.”

Rachel Streefland

Rachel Streefland is donderdagavond beëdigd als wethouder. Zij vervangt Maarten van Ooijen en wordt binnen het college verantwoordelijk voor de portefeuilles Welzijn, Asiel en Integratie, Sport en de wijk Vleuten-De Meern.

Streefland vertelde vorige week aan DUIC waar ze zich in haar functie vooral op wil gaan richten. “Binnen de verschillende portefeuilles zijn er wel een aantal prioriteiten. Voor de komende maanden zijn dat verschillende vraagstukken, zoals de noodopvang voor asielzoekers. We hebben de vraag uit Den Haag gehoord en daar hebben we aan voldaan in de Voorveldse Polder. Maar die opvang is tot en met de zomer. We moeten nu al nadenken over daarna; daar kan je niet mee wachten”, aldus Streefland.

“Hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor dak- en thuislozen. We zien de afgelopen jaren een toename van mensen op straat. Het piept en het kraakt. Dat betekent dat duurzame opvang altijd aandacht en begeleiding nodig heeft. Maar ook het sportbeleid is belangrijk om altijd alert op te zijn. Zijn er bijvoorbeeld genoeg sportaccommodaties als je kijkt naar de groei van de stad?”