Mahaar Fattal is de nieuwe fractievoorzitter van GroenLinks in Utrecht

Mahaar Fattal is benoemd tot fractievoorzitter van GroenLinks Utrecht, voor de resterende termijn van deze raadsperiode. Ze neemt de functie over van Julia Kleinrensink, die stopt omdat het tijd is voor een nieuwe frisse wind. Vanaf de gemeenteraadsverkiezingen gaan de fracties van GroenLinks en de PvdA samen verder als één fractie. Op dat moment wordt er weer een nieuwe fractievoorzitter gekozen.

Maahar Fattal is sinds 2022 raadslid voor GroenLinks en heeft in totaal zes jaar politieke ervaring. Als woordvoerder voor Veiligheid en Economische Zaken zette ze zich de afgelopen jaren in voor het waarborgen van het demonstratierecht en het versterken van de positie van lokale ondernemers. Afkomstig uit een gezin van Syrische vluchtelingen, kwam Fattal al op jonge leeftijd op voor mensenrechten en een menswaardige opvang van vluchtelingen.

Fusie

“Het is een eer om de fractie van GroenLinks de komende periode te leiden. Samen met Julia en de rest van de fracties van GroenLinks en de PvdA blijven we hard werken aan een groen Utrecht van ons allemaal en hopen we een sterke campagne neer te zetten voor de verkiezingen volgend jaar”, aldus Fattal.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart staan de partijen voor het eerst lokaal samen op de lijst. Fattal staat op nummer 2 van de gezamenlijke lijst met de PvdA. Kleinrensink stelt zich niet meer verkiesbaar.

Een nieuw gezicht

GroenLinks geeft aan dat deze wijziging bedoeld is om de continuïteit binnen de fractie te behouden en de samenwerking tussen de zittende en nieuwe kandidaten tijdens de campagne soepel te laten verlopen. Kleinrensink betreurt het feit dat ze stopt als fractievoorzitter, maar vindt ook dat het tijd is voor een nieuw gezicht: “Ik heb dit met heel veel plezier gedaan, maar het is goed dat zich hier andere mensen voor gaan inzetten.”

“Julia heeft onze fractie tot een team gemaakt en met haar idealen onze visie scherp gehouden”, zegt Fattal over haar voorganger. “Ik ben blij dat ik op haar ervaring kan voortbouwen en samen verder kan werken aan een solidair en duurzaam Utrecht.”

Kleinrensink blijft tot aan de verkiezingen wel actief in de fractie. De afzwaaiend fractievoorzitter spreekt met lof over haar opvolger: “Ik ben blij dat Mahaar de fractie gaat leiden; ze is strategisch sterk en werkt vanuit verbinding. Dat is belangrijk in deze periode richting de gemeenteraadsverkiezingen”, zegt Kleinrensink.