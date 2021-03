Marijn de Pagter kandidaat-lijsttrekker voor de VVD voor volgende gemeenteraadsverkiezingen

VVD-raadslid Marijn de Pagter is door het bestuur voorgedragen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Fractievoorzitter Dimitri Gilissen heeft aangegeven niet meer verkiesbaar te zijn. Hij neemt eind deze periode afscheid van de raad.

De Pagter is sinds 2019 raadslid in Utrecht en werkte daarvoor drie jaar als fractiemedewerker. Van 2016 tot 2018 was hij bestuurslid van de Europese liberale jongerenorganisatie. De Pagter werkt bij de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Voorzitter van Utrechtse VVD Petra Habets: “Marijn heeft zich de afgelopen jaren laten zien als een actief en benaderbaar raadslid. Hij heeft vanuit de oppositie verschillende zaken bereikt en is een echte bruggenbouwer. Wij hebben er vertrouwen in dat Marijn met de fractie, kandidaten, en vrijwilligers een mooie campagne gaat opzetten, om het gesprek met zoveel mogelijk Utrechters, Vleutenaren en Merenezen aan te gaan.”

Afscheid

Fractievoorzitter Dimitri Gilissen gaf bij het bestuur aan dat hij niet beschikbaar is voor een vierde termijn als raadslid. Hij neemt aan het eind van deze periode afscheid van de Utrechtse gemeenteraad.

De leden van de Utrechtse VVD beslissen tijdens de Algemene Ledenvergadering van 19 mei wie de lijsttrekker wordt. Andere kandidaten kunnen zich tot 2 april melden bij het bestuur.