Marijn de Pagter neemt stokje over van Dimitri Gilissen als fractievoorzitter VVD Utrecht

Marijn de Pagter is sinds deze week fractievoorzitter van de Utrechtse afdeling van de VVD. Hij neemt daarmee het stokje over van Dimitri Gilissen, die in maart aangaf niet meer verkiesbaar te zijn.

De VVD heeft momenteel zes zetels in de Utrechtse gemeenteraad. Gilissen werd in 2010 raadslid en in 2014 fractievoorzitter. “Met veel plezier en vertrouwen geef ik het voorzitterschap door aan Marijn. Als gekozen lijsttrekker kan hij het komende half jaar ook vanuit zijn rol als fractievoorzitter verder werken aan een sterk liberaal geluid in de raad.”

De Pagter zegt vereerd te zijn dat hij het stokje van Gilissen mag overnemen. “Hij heeft de afgelopen jaar de fractie op bevlogen wijze en met grote inzet geleid. Ik ben blij dat hij zich tot het einde van deze raadsperiode als raadslid voor onze gemeente en inwoners blijft inzetten.” Gilissen neemt eind deze periode afscheid van de Utrechtse gemeenteraad.

De Utrechtse politiek begint zich op te maken voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. De partijen presenteren de komende periode hun lijsttrekkers en verkiezingsprogramma’s.