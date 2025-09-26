Meer prioriteit in Utrecht voor geweld tegen vrouwen: ‘Samen voor zorgen dat het anders gaat’

De aanpak van geweld tegen vrouwen krijgt in Utrecht meer prioriteit. Dat zei burgemeester Sharon Dijksma donderdag tijdens een raadsdebat. Dijksma vertelde daarin werk te maken van een intensievere, dadergerichte aanpak. Ook gaat Dijksma haar best te doen om zowel gemeentelijk als landelijk geld beschikbaar te maken om femicide in Utrecht aan te pakken.

Hoewel de middelen binnen de gemeente beperkt zijn, zegde Dijksma toe dat Utrecht bereid is om binnen de eigen begroting tot een ‘bescheiden herschikking’ te komen. Daarnaast gaf ze aan dat het Rijk geld beschikbaar heeft gesteld voor de aanpak van femicide en relationeel geweld. “Natuurlijk ga ik op jacht naar een deel van dat geld,” aldus de burgemeester. De NOS schreef maandag dat het demissionaire kabinet aankondigde om 12 miljoen euro extra uit te trekken voor meer plekken in de vrouwenopvang.

Persoonlijke ervaring

Het raadsdebat startte gisteren met een persoonlijk betoog van commissielid Claire Derckx (Stadsbelang Utrecht). Zij pleitte voor structurele actie tegen femicide. Derckx vertelde onder meer hoe zij ooit door de politie werd weggestuurd, omdat ze geen zichtbare verwondingen had.

“Pas dan zouden ze mijn ex kunnen oppakken. Wij kunnen er samen voor zorgen dat dit voortaan anders gaat. Er staat nu eenmaal geen cameraman bij als een vrouw wordt mishandeld”, aldus Derckx.

In haar oproep wees ze op het belang van het herkennen van ‘dwingende controle’, een vorm van relationeel geweld waarbij voortdurende controle en dwang wordt uitgevoerd. “Pas als we naar de langdurige patronen kijken waaraan plegers hun slachtoffers blootstellen, kunnen we verschil maken.”

Reactie burgemeester

Burgemeester Dijksma noemde het betoog van Derckx “buitengewoon indringend” en erkende dat het onderwerp haar ook persoonlijk raakt. “Niet alleen als burgemeester, maar ook als moeder van dochters én een zoon.”

Ze gaf aan dat de aanpak van geweld tegen vrouwen net als bij straatintimidatie moet verschuiven: minder focus op het slachtoffer, meer op de dader. Volgens Dijksma vraagt dit thema om meer intensiteit. “Geweld tegen vrouwen is van alle tijden, en gelukkig is het zo dat daar nu heel veel aandacht is.”

Dijksma nam in haar reactie de acht voorstellen van raadslid Derckx stuk voor stuk door. Zo steunde ze onder meer het voorstel om dwingende controle als uitgangspunt te nemen in het beleid tegen femicide en onderschreef ze het belang van het inzetten van ervaringsdeskundigen. Ook was de burgemeester het eens met dat veiligheid voorop moet staan bij het bestrijden van relationeel geweld.

Brief voor kerst

Daarnaast kondigde de burgemeester aan dat er vóór Kerst een nieuwe beleidsbrief naar de gemeenteraad komt. Daarin staat wat er op dit moment bekend is over het probleem, welke herschikkingen binnen de huidige begroting mogelijk zijn, en wat dat oplevert aan concrete veranderingen in beleid.

Ze waarschuwt dat het beleid geen papieren plan mag blijven. “We moeten voorkomen dat alles wat nu nog niet helemaal is uitgeplozen, eindigt in een onbevredigend open einde.”

‘Waar ben je?’

Het debat vond plaats op dezelfde dag dat het ministerie van Justitie en Veiligheid samen met Veilig Thuis de landelijke campagne ‘Waar ben je?’ lanceerde. Elke 8 dagen wordt in Nederland een vrouw gedood, vaak door haar partner of ex, waar in veel gevallen een langere periode van dwingende controle aan voorafgaat.

De campagne vraagt aandacht voor slachtoffers van dwingende controle en is gericht op het herkennen van signalen bij omstanders en professionals.