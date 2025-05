Meerderheid Utrechtse politiek: benoem situatie in Gaza voortaan als genocide

Een meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad heeft ingestemd met een motie die voorstelt dat de situatie in Gaza voortaan moet worden besproken als genocide. Bijna driekwart van de partijen in de gemeenteraad stemde voor. De politiek gaat met die terminologie mee met andere mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International.

10 politiek partijen hebben de motie geopperd. Zo werd verzocht: “In externe communicatie, verklaringen en uitingen van de gemeente en het college met betrekking tot de situatie in Palestina expliciet het woord ‘genocide’ te gebruiken.”

Motivatie

Utrecht zou deze stap moeten nemen, onder meer omdat de stad is aangesloten bij het Human Rights Cities Network en zich profileert als mensenrechtenstad, zeggen de indienende partijen. Ook werd als argument gegeven dat het Internationaal Gerechtshof (ICJ) heeft geoordeeld dat de genocidezaak die Zuid-Afrika tegen Israël heeft aangespannen ontvankelijk is. Het Gerechtshof vond het aannemelijk dat Israël genocide pleegt of zal plegen, zeggen de partijen.

Vijf partijen hebben tegen de motie gestemd. Het gaat om de partijen CDA, Horizon, Utrechtnu!, VVD en een lid ChristenUnie.

Een ander fractielid van de Christenunie stemde juist voor de motie, samen met Bij1, D66, DENK, EenUtrecht, GroenLinks, Groep Zwanenberg, Partij voor de Dieren, PvdA, Student & Starter en Volt.