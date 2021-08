Mirthe Biemans is derde en laatste kandidaat voor lijsttrekkerschap PvdA Utrecht

De 34-jarige Mirthe Biemans is de derde en tevens laatste kandidaat die komende gemeenteraadsverkiezingen lijsttrekker van PvdA Utrecht wil worden. Ze neemt het op tegen de huidige fractievoorzitter Rick van der Zweth (30) en huidig raadslid Hester Assen (40).

Biemans sluit zich in de strijd nu dus aan bij Van der Zweth en Assen. Biemans is volkshuisvester bij een woningbouwcorporatie en stond dit jaar ook op nummer 23 van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen.

“Utrecht is van ons allemaal”, vindt Biemans. “Het is tijd voor betaalbare woningen in fijne buurten en de beste kansen voor al onze kinderen. Samen kunnen we dat. Met durf en expertise hoe het anders kan”, schrijft ze op haar website.

Biemans noemt dan ook vier dingen die voor haar prioriteit hebben: ‘betaalbare woningen in fijne buurten’, ‘de beste kansen voor al onze kinderen’, ‘een fatsoenlijk inkomen voor iedereen’ en ‘een sterke betrokken PvdA’.

‘Gedreven mensen’

Rick van der Zweth en Hester Assen meldden zich eerder al als kandidaat voor het lijsttrekkerschap. De PvdA Utrecht is naar eigen zeggen blij met de drie die zich gemeld hebben. “Alle drie gedreven mensen die opstaan om van Utrecht weer een stad te maken waar iedereen zich thuis kan voelen”, laat de partij weten.

“In veel opzichten gaat het goed met Utrecht, maar helaas niet met alle Utrechters. We hebben onze stad helaas zien veranderen van een stad waar voor iedereen plek was, naar een stad waar je rijke ouders nodig hebt om een huis te kunnen kopen of iedere maand de helft van je inkomen moet overmaken naar een huurbaas. […] Utrecht is niet meer voor iedereen. Dat moet en kan anders.”

Ledenraadpleging

De ruim 1400 leden van de PvdA Utrecht kunnen van 10 tot en met 17 september via een digitale ledenraadpleging stemmen wie de PvdA-lijst mag aanvoeren tijdens de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar.