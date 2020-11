Mogelijk koloniale stukken in collecties Spoorwegmuseum en Universiteitsmuseum

Het Spoorwegmuseum en het Universiteitsmuseum hebben mogelijk koloniale cultuurgoederen in hun collectie. Het zou echter gaan om een beperkt deel van de verzameling.



Begin oktober presenteerde de Raad voor Cultuur het rapport Koloniale Collecties en Erkenning van Onrecht. Het rapport gaat over de koloniale geschiedenis van Nederland. In de Nederlandse musea zou dit ‘historisch onrecht’ te zien zijn in de koloniale collecties. Deze koloniale cultuurgoederen zijn dan ook objecten die zonder instemming van de eerdere eigenaar zijn verworven.

De Museumvereniging heeft onder 400 van haar leden een enquête uitgezet die inzichtelijk moet maken welke musea zulke objecten en kunstwerken hebben. In Utrecht hebben het Centraal Museum, Museum Catharijneconvent, het Spoorwegmuseum en het Universiteitsmuseum gereageerd op de vragenlijst.

Beperkt

“Het onderzoek geeft aan dat het Spoorwegmuseum en het Universiteitsmuseum objecten in hun collectie hebben die mogelijk vallen onder de term ‘koloniale cultuurgoederen’”, aldus de gemeente Utrecht. De musea hebben de zaak nog in onderzoek. Het zou in beide gevallen gaan om een heel beperkt deel van de collectie.

Het Centraal Museum geeft aan dat er bij hun weten geen objecten zijn die vallen onder de term ‘koloniale cultuurgoederen’. “Wel zijn er objecten die ontstaan zijn in de koloniale tijd, die soms ook een weerslag geven van verhoudingen en gebruiken die we nu als problematisch ervaren.” Als voorbeeld noemt de gemeente portretten met bedienden.

Gesprek

De Raad voor Cultuur adviseerde om cultuurgoederen die in voormalige Nederlandse koloniën zijn buitgemaakt, terug te geven als het land van herkomst erom vraagt. Ook de gemeenteraad vroeg aan het college om in gesprek te gaan met Utrechtse musea die in het bezit zouden zijn van koloniale cultuurgoederen.

De gemeente geeft aan geen subsidierelaties te hebben met het Spoorwegmuseum en het Universiteitsmuseum en daarom ook geen zeggenschap te hebben over de collecties. “Wel hebben zowel het Spoorwegmuseum als het Universiteitsmuseum aangegeven vanzelfsprekend het rapport van de Raad voor Cultuur te volgen en zich te kunnen vinden in de conclusies. […] Daarmee lijkt er op dit moment geen directe aanleiding om met de bovenstaande musea over dit onderwerp in gesprek te gaan.”