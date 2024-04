Motie van wantrouwen tegen Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk haalt geen meerderheid in debat over gasvrij Overvecht

Bijna alle oppositiepartijen hebben donderdag middels een motie van wantrouwen het vertrouwen opgezegd in wethouder Lot van Hooijdonk. De problemen met Eneco in Overvecht-Noord liggen hieraan ten grondslag. In totaal stemden veertien raadsleden voor de motie van wantrouwen en 28 ertegen.



De gemeenteraad debatteert al uren over de kwestie met Eneco in Overvecht-Noord. De energiemaatschappij trok begin deze maand de stekker uit de ontwikkeling van een warmtenet in deze buurt. Overvecht-Noord had in 2030 van het gas af moeten zijn, maar die deadline gaat nu niet meer gehaald worden.

Wethouder Lot van Hooijdonk is verantwoordelijk voor het project en het spoeddebat in de gemeenteraad had meer duidelijkheid moeten opleveren. De oppositie is echter niet tevreden met de antwoorden van Van Hooijdonk. UtrechtNu! diende een motie van wantrouwen in tegen Van Hooijdonk. De motie werd gesteund door VVD, CDA, Partij voor de Dieren, DENK, EenUtrecht en Utrecht Solidair. GroenLinks, D66, PvdA, BIJ1, Volt, ChristenUnie, Student & Starter en Horizon stemden tegen.

Raadsenquête

Verder ging het in het debat over een raadsenquête, die volgens een deel van de gemeenteraad gehouden zou moeten worden. Een raadsenquête is het belangrijkste instrument van de gemeenteraad, die er zo voor kan zorgen dat er uitgebreid onderzoek wordt gedaan en dat betrokkenen en deskundigen gehoord kunnen worden. In Utrecht werd het middel tot nu toe nog nooit ingezet.

Om daadwerkelijk een raadsenquête te kunnen organiseren moet er een meerderheid in de raad zijn, maar dat lukte donderdag niet. 24 van de 45 raadsleden stemden tegen. Wel komt er een Rekenkameronderzoek, werd donderdag duidelijk.