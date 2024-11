Na ruim 10 jaar stopt Lot van Hooijdonk als wethouder in Utrecht: ‘De balans raakt verstoort’

Na ruim tien jaar heeft Lot van Hooijdonk (GroenLinks) halverwege haar derde termijn besloten te stoppen als wethouder in Utrecht. Zij is daarmee de persoon die het langst dit ambt heeft bekleed in deze stad. In haar ontslagbrief schreef ze onder meer dat ze nog steeds barst van ambities en idealen, maar ook dat de pijp niet vol genoeg meer is en de rek eruit begint te raken. “Ik denk daarom dat de gemeente Utrecht beter gediend is bij een wethouder die met frisse energie mijn mooie portefeuilles ter hand kan nemen.”

De 46-jarige Lot van Hooijdonk heeft onder meer Mobiliteit in haar portefeuille, waardoor zij verantwoordelijk is voor de verkeersveiligheid in Utrecht. In de afgelopen tien jaar is het aantal verkeersslachtoffers in Utrecht met een derde afgenomen. “Dit gaat in tegen de landelijke trend en tegen de trend van de drie andere grote steden”, zegt Van Hooijdonk. Ondanks dit gegeven gaat het ook weleens fout in Utrecht. Zo zijn er jaarlijks doden te betreuren in het verkeer en dit gaat haar niet in de koude kleren zitten. Wanneer wordt gesproken over zo’n zwaar ongeval is zij zichtbaar aangedaan. “Zoiets geeft een machteloos gevoel.”

Ruim twee jaar geleden begint Van Hooijdonk aan haar derde termijn. Destijds met de intentie de volle vier jaar te volbrengen, zo is althans te lezen in haar ontslagbrief. Toch besluit ze nu, zo’n anderhalf jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen, te stoppen. “Je maakt lange dagen. Het werk is nooit af. Gisteren begon ik bijvoorbeeld om 06.00 uur en om 23.00 uur klapte ik mijn laptop dicht. Het is met andere woorden een zware baan. Ik zeg dit niet om zielig te doen, ik mag prachtige dingen doen en er staat een goed salaris tegenover, maar het moet wel in balans blijven. Je maakt als wethouder moeilijke dingen mee die verdrietig zijn, maar daar staan voldoende positieve prikkels tegenover. Die balans begint verstoord te raken, waardoor ik niet nog anderhalf jaar door wil gaan.”

Vergrootglas

In Utrecht zijn de afgelopen tien jaar veel straten opnieuw ingericht. Dit ging eigenlijk altijd ten koste van ruimte voor de auto en ten gunste van extra groen, en ruimte voor fietsers en wandelaars. Van Hooijdonk heeft van Utrecht nog meer een fietsstad gemaakt dan het al was. Alle wethouders liggen onder een vergrootglas, maar het lijkt erop dat dit extra geldt voor de wethouder Mobiliteit. Op de vraag in hoeverre dit het plezier in het werk heeft beïnvloed zegt zij het volgende: “Uit enquêtes, gesprekken met mensen en de uitslag van de verkiezingen blijkt dat mensen met plezier in Utrecht wonen en dat komt deels door het beleid van de gemeente. De luide stemmen geven een verstoord beeld van de werkelijkheid. Dit zijn vaak alleen de felle voor- en tegenstanders.”

Trots is Van Hooijdonk op de, zoals zij het zelf noemt, hele beweging die in Utrecht is gemaakt. “Het is nooit één project waarmee je een groot maatschappelijk effect maakt, maar met een optelsom aan projecten. Ik ben trots op het effect daarvan, waardoor Utrecht onder andere verkeersveiliger is geworden.” Een andere optelsom aan projecten waar de wethouder trots op is zijn de groene schoolpleinen. “Geloof het of niet, maar vroeger was het de regel dat een schoolplein versteent moest zijn. Nu is dat niet meer zo.” Daarnaast noemt de wethouder een project waarbij vrouwen die als vluchteling naar Utrecht kwamen hebben leren fietsen. “Dit gaat over veel meer dan fietsen. Het zorgt namelijk voor vrijheid en emancipatie.”

Wereld

Tot slot uitte de wethouder in haar ontslagbrief haar zorgen over de toestand in de wereld. Ze schrijft dat ze, om de woorden van de Denker des Vaderlands Marjan Slob te gebruiken, op zoek moet naar hoe ze de realiteit weer lief kan hebben. Als antwoord op de vraag wat ze hier precies mee bedoelt, zegt Van Hooijdonk zich zorgen te maken over de internationale trend waarbij democratieën worden uitgehold. “Vanzelfsprekendheden, zoals democratische waardes, zijn in hoog tempo niet meer vanzelfsprekend. Ik maak mij zorgen over hoe er over vluchtelingen wordt gesproken en hoe klimaatverandering met een rotgang doordendert zonder dat er genoeg wordt gedaan om het tij te keren. Dit klinken misschien als gekke groene hobby’s, maar deze onderwerpen staan aan de basis van het bestaan.”

Zolang er geen nieuwe kandidaat is benoemd blijft Van Hooijdonk tot en met 5 december wethouder. Uit haar ontslagbrief valt op te maken dat ze in de periode die daarop volgt waarschijnlijk iets meer gaat sporten of een mooi boek gaat lezen, maar uiteindelijk zal zich in willen zetten voor een betere wereld. “Want er is genoeg te doen.”