Na verbod op fossiele reclames roept Partij voor de Dieren nu op om vleesreclames te weren in Utrecht

Na het weren van fossiele reclames in de openbare ruimte, roept de Utrechtse fractie van Partij voor de Dieren nu op om vleesreclames te verbannen. De partij, die bij de oproep wordt gesteund door GroenLinks, noemt onder meer de negatieve invloed van vleesproductie op het klimaat als een van de redenen.

De gemeente Haarlem heeft zo’n verbod op vleesreclames eerder deze maand ingesteld. Het zou de eerste stad ter wereld zijn die de maatregel neemt. De fracties van Partij voor de Dieren en GroenLinks zien ook graag zo’n verbod in Utrecht. Naast de negatieve invloed van vleesproductie op het klimaat noemen zij nog een aantal redenen: “Denk bijvoorbeeld aan al het onfortuinlijke dierenleed, het enorme waterverbruik, ontbossing en de ongewenste stikstofuitstoot die gepaard gaan met de productie van vlees.”

Eerder zijn in Utrecht, ook op initiatief van Partij voor de Dieren, fossiele reclames in de openbare ruimte verbannen. Toen bleek volgens de partij al dat reclame-uitingen geweerd mogen worden als ze in strijd zijn met een groter, overstijgend collectief belang zoals de volksgezondheid. “Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vindt de vrijheid van meningsuiting dan van ondergeschikt belang.”

Middels schriftelijke vragen proberen Partij voor de Dieren en GroenLinks het college zover te krijgen vleesreclames te verbieden in de openbare ruimte. “Ziet het college […] voldoende onderbouwing om vleesreclames te kunnen verbannen uit de openbare ruimte binnen de definitie van vrijheid van meningsuiting, zoals gesteld door Europees Hof voor de Rechten van de Mens […] ?”