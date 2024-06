Nieuw beleid voor evenementen in Utrecht; vanaf 2027 geen winterfestivals meer in verschillende parken

Domplein, het Griftpark of park Transwijk. Dat zijn enkele locaties waarvoor nieuwe regels gaan gelden bij evenementen. De gemeenteraad heeft ingestemd met de zogenoemde locatieprofielen, waarmee er straks onder meer geen festivals in een deel van herfst, winter en lente mogen plaatsvinden in sommige parken.

Met een locatieprofiel weten organisaties welke locatie geschikt is voor welk evenement. Het aantal, omvang en duur van een evenement wordt daarom opgenomen in dit profiel. Ook wordt er gekeken naar muziekgeluid, ecologie, erfgoed en bereikbaarheid van een locatie.

Verder maakt een locatieprofiel voor omwonenden duidelijk wat de mogelijkheden zijn voor evenementen in hun omgeving en zijn de profielen een leidraad bij het verlenen van vergunningen door de gemeente.

Het is de bedoeling dat een locatieprofiel duidelijk geeft over wat wel en niet kan op het gebied van evenementen in Utrecht. Volgens de gemeente zijn evenementen nu niet goed verspreid, waardoor sommige plekken overbelast zijn terwijl er op andere plekken juist meer kansen zijn voor evenementen. De locatieprofielen moeten volgens de gemeente zorgen voor een betere balans tussen leefbaarheid en levendigheid in de stad.

De tien locaties waar de gemeente zogeheten ‘locatieprofielen’ voor heeft opgesteld zijn het Domplein, Lucasbolwerk, Stadhuisplein, park Lepelenburg, park Transwijk, het activiteitenveld van het Máximapark, het activiteitenveld van het Griftpark, Wilhelminapark, Julianapark en recreatieplas Strijkviertel.

Winterfestivals

Een van de discussiepunten in de gemeenteraad was de zogenoemde winterstop. In het plan stond dat er tussen 1 november en 31 maart geen grote evenementen meer gehouden mogen worden in een aantal bekende parken. Dit om het groen te behouden. Deze winterstop zou ingaan in 2025, maar daar werd via een amendement een stokje voor gestoken.

Door het amendement, dat een meerderheid (CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Horizon, PvdA, Stadsbelang Utrecht, Student en Starter en VVD) behaalde, wordt deze regel nu pas vanaf 2027 van kracht. Een compromis dus.

“Ontzettend zonde”, vindt de Utrechtse fractie van de VVD de winterstop. “Er worden vijf maanden uit een jaar geschrapt waarin veel gezelligheid had kunnen plaatsvinden. Concreet betekent dit dat festivals als Sneeuwbal niet kunnen doorgaan”, zegt raadslid Mariam Al-Saqaff.

Ook de Utrechtse fractie van D66 heeft moeite met de winterstop. “We begrijpen dat de parken en omwonenden beschermd moeten worden, maar om vijf maanden lang helemaal geen evenementen te organiseren, dat vinden wij heftig”, zegt D66-raadslid Dirk Jan Van Vliet.

De winterstop is een van de nieuwe regels die geldt voor tien evenementenplekken in Utrecht waarop het beleid van toepassing is.

Andere regels

Verder gaat de gemeente werken met een reserveringskalender voor evenementen. Organisatoren kunnen dan een reservering maken voor een evenement, door het vooraf aan te melden via de reserveringskalender. Dat stelt de gemeente in staat om vroegtijdig te zien of, wanneer en waar er in het komende evenementenseizoen overbelasting optreedt zodat op tijd bijsturen mogelijk is.

Een aantal evenementen krijgen echter een structurele plek op de reserveringskalender en kunnen altijd doorgaan. Het gaat daarbij om Koningsnacht en -dag, Nationale Dodenherdenking, Bevrijdingsdag, Keti Koti-herdenking en -viering, Utrecht Canal Pride, viering van Sint Maarten en de intocht van Sinterklaas. Volgens de gemeente zijn deze evenementen ‘onlosmakelijk verbonden’ met de stad en inwoners. Een motie van DENK om ook de Ramadan en het Offerfeest in dit rijtje op te nemen behaalde geen meerderheid.



Er zijn daarnaast nieuwe criteria opgesteld indien er te veel aanmeldingen zijn van evenementen voor een specifieke plek. Om te bepalen wat voor evenementen voorrang krijgen hanteert de gemeente criteria als duurzaamheid, pluriformiteit, toegankelijkheid, inclusiviteit en de waarde voor de stad.

Bovendien heeft de gemeenteraad ingestemd met een zogenoemd amendement om geen dieren in te zetten bij evenementen. Ook zijn er moties aangenomen om fiets- en wandelroutes vrij te houden tijdens evenementen en een onderzoek te starten om natuurschade na festivals te herstellen. Een voorstel om maximale geluidsniveaus terug te dringen is afgewezen.