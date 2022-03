Nieuwkomers Interview: Socialisten Utrecht met lijsttrekker Floris Boudens

Als 25-jarige ging deze student in 2015 vanuit Apeldoorn naar Utrecht voor zijn studie Geschiedenis. Op dit moment doet hij een Master Wetenschapsgeschiedenis en staat voor de klas, waar hij de laatste tijd veel over de situatie in Oekraïne praatte. Dit jaar is Boudens daarbovenop lijsttrekker van de nieuwe partij Socialisten Utrecht, die alleen met linkse partijen wil samenwerken.

Waarom ben je de lokale politiek ingegaan?

“Ik was al politiek actief in mijn studententijd. Ik zat in de medezeggenschapsraad van de Universiteit Utrecht. Dat was me wel bevallen: ik had daar succes geboekt en gestreden voor de goede zaak. Wat ik heel vet vind is om je politieke ideologie en overtuigingen te verbinden aan de directe omgeving. Op een gegeven moment heb ik me ook ingezet bij de SP voor de gemeenteraad. Daar zag ik hoe het spel eraan toe ging en dat smaakte naar meer.”

Vorig jaar zat je nog bij de SP en nu bij een nieuwe partij. Hoe verliep dat proces en hoe verschillen jullie?

“Ik was lijsttrekker bij de SP en we waren als partij bezig met het vormen van een lijst. Midden in dat proces is er een conflict ontstaan binnen de partij waarin de leiding veel mensen die in Utrecht actief waren uit de partij heeft geschopt. Met die mensen zijn we een nieuwe, lokale partij gestart. Het is duidelijk dat de SP gewoon richting het midden wil opschuiven. Dat ze graag vertegenwoordiger wil zijn in het college van burgemeester en wethouders en op die manier invloed wil uitoefenen. Je ziet nu ook dat de SP rechts van de Partij van de Arbeid scoort, omdat ze de ‘linkerflank’ eruit hebben gegooid. De SP vaart nu meer een neoliberale koers. Zo hebben ze het steeds over de ‘U-pas’, wat een instandhoudingsmechanisme is van armoede. Wij zijn ook veel radicaler op gebied van bestuur en willen bijvoorbeeld een door het volk gekozen burgemeester. De SP is ook conservatiever in culturele sfeer. Wij willen de rechten versterken van de transgemeenschap, transzorg in de gemeente organiseren een aandacht vestigen op het slavernijverleden van Utrecht. Al deze dingen heeft de SP uit hun programma geschrapt na ons vertrek. Wij zijn nu de meest linkse partij in de Kieskompas.”

Hoeveel zetels hopen jullie te halen?

“Het enige wat je daar over kunt zeggen, is dat het aan de kiezer is. Ik ben sowieso geen fan van voorspellingen en peilingen, want ze zitten er in eerste instantie altijd naast en beïnvloeden kiezersgedrag. Je wil dat besluiten geheel bij de kiezer liggen. Die verantwoordelijkheid die wij daarin hebben, moeten we scherp voor ogen hebben.”

Wat pakken jullie als eerste aan binnen Utrecht?

“Er zijn allerlei acute crises waar we mee aan de slag moeten. Een klimaatcrisis bijvoorbeeld: daar is nog maar heel weinig tijd voor om de meest heftige scenario’s te voorkomen. Ook de opvang van oorlogsvluchtelingen zal de komende tijd meer actueel worden. Maar als ik één punt zou moeten noemen waar ik echt meteen mee aan de slag wil, is dat de democratisering van het gemeentebestuur zelf. Hoe werkt dat nu écht achter gesloten deuren? Besluiten nemen is soms heel moeilijk te controleren. Een burgemeester moet gekozen worden door het volk. Klokkenluiders uit de ambtenarij moeten goed beschermd worden. Maar ook politieke partijen zelf zijn nu niet zuiver. Er zou openheid over donaties die zij ontvangen moeten komen bijvoorbeeld. Commerciële donaties moeten verboden worden. En beslissingen moeten vaker bij de burgers liggen. Echt het volk zelf laten besturen. Dat is waar een democratie om draait. ”

Waarom moeten mensen stemmen op jullie partij?

“Wij zijn niet de enige partij die ziet dat kapitalisme een verziekende werking heeft. Maar we zijn wel de enige partij die die analyse durft door te trekken. Wij willen helemaal van het kapitalisme af en richting een socialistische maatschappij bewegen, waarin klassen helemaal geen rol meer spelen. Wij doen de meest radicale voorstellen op het gebied van democratisering en ook op het gebied van het bestrijden van de wooncrisis. We moeten grootschalig investeren in sociale huur. Dat zeggen alle linkse partijen. De SP heeft het bij nieuwbouwprojecten over 35%, de PvdA en GroenLinks 40%, Bij1 50% en wij zeggen 70%. Want het is écht nodig. Al tien tot twintig jaar is de wachtrij voor sociale huur 10 jaar. En dat kan echt niet langer zo. Ook opkoopbescherming, zelfbewoningsplicht, leegstandsheffing of het onteigenen van huisjesmelkers moeten worden gerealiseerd. Wij zijn de partij die daar de meest effectieve oplossingen voor bieden. Dit zijn punten waardoor men op onze partij zou moeten stemmen.

Wat zijn je verwachtingen van het meedraaien in de gemeenteraad?

“Bij de SP heb ik al in commissies gezeten, nog niet in de raad zelf. Ik denk dat het soms best wel strijden gaat worden, voor zowel je principes als je programmapunten. Dat wordt hard werken: dossiers lezen, vergaderen, debatteren en anderen overtuigen. Er komt zoveel op je af. Ik weet dat je niet alles kunt doen. Dus je moet prioriteiten stellen. Wel naar een debat over het minimumloon gaan en niet naar een debat over iets anders bijvoorbeeld. Dat is een kwestie van continue timemanagement en bedenken hoe je je achterban het beste kunt dienen.”

