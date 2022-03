Nieuwkomersinterview: ‘Belang van Nederland is er voor de ondernemer’

Ze is pas 24 jaar, maar heeft nu al grootse plannen voor de politiek. Sterre Noordhuis is lijsttrekker van Belang van Nederland in Utrecht en zet zich in voor ondernemers. De partij stelt zich voor het eerst verkiesbaar tijdens de Utrechtse gemeenteraadsverkiezingen en wil het rechtse geluid laten horen. Noordhuis vertelt DUIC waarom Belang van Nederland de Utrechtse politiek in gaat.

De landelijke partij bestaat nog geen jaar en is ontstaan nadat Wybren van Haga uit Forum voor Democratie stapte. Nu gaan jullie ook de lokale politiek in. Waarom?

“Alles begint op lokaal gebied. We willen niet alleen dingen vanuit de Tweede Kamer roepen, maar juist tussen de mensen staan en bij de basis beginnen. De landelijke partij is inderdaad nog geen jaar oud. Het heeft er voor gezorgd dat we alles heel snel rond moesten krijgen en dat was redelijk chaotisch. Zelf heb ik vier maanden op de landelijke fractie gewerkt waardoor ik dus van dichtbij heb meegemaakt wat daar allemaal bij komt kijken. Uiteindelijk hebben we het toch nog voor elkaar gekregen om in meer dan 25 gemeenten in Nederland mee te doen. Het voelt als een hele leuke groep waar ik veel vertrouwen in heb.”

Hoe ben je zelf in de politiek terecht gekomen?

“Ik ben altijd al politiek geïnteresseerd geweest. Ik was lid van Forum voor Democratie totdat Wybren van Haga aankondigde dat hij zijn eigen partij zou beginnen. Ik heb altijd grote bewondering voor hem gehad en was voornamelijk lid door hem. Toen hij bekendmaakte dat hij een ondernemerspartij met een rechts liberaal geluid aan het oprichten was, kon ik me direct in zijn standpunten vinden. Ik dacht: als dit echt zo goed aansluit bij wat ik vind, wil ik hier bij betrokken zijn. Toen heb ik hem gewoon een mail gestuurd waarna ik al heel snel reactie terug kreeg. Zodoende dat ik nu lijsttrekker ben bij de Utrechtse fractie.”

Waar staan jullie als partij voor?

“De partij staat voor ondernemers. We willen ze namelijk helpen waar dat kan en ze een warm hart toedragen. Hard werken moet beloond worden. Verder vinden we duurzaamheid belangrijk. Daarbij heb ik het niet over grote klimaatprojecten. Er hoeven niet overal windmolens geplaatst te worden, maar als er huizen worden gebouwd met zonnepanelen erop, zijn we daar zeker niet op tegen. Maar bovenal staan we voor vrijheid. Iedereen moet kunnen doen wat hij of zij wil en daar hoort de overheid zich zo min mogelijk mee te bemoeien.”

Wat wil je als eerste aanpakken binnen Utrecht?

“Ik hoor het veel mensen al zeggen en ik ben het daar mee eens: de burger moet meer aan het woord komen en de politiek moet daar naar luisteren. Sinds ik met mensen praat over dat ik meedoe aan de gemeenteraadsverkiezingen, merk ik dat iedereen wel een verhaal heeft over dat er niet naar ze geluisterd wordt. Ik weet dat er in Utrecht een aantal burgercollectieven zijn die plannen, oplossingen of alternatieven aandragen bij de politiek. Maar daar wordt soms niet naar geluisterd. Wij zijn voor een correctief referendum. Ik denk dat dit bij uitstek de beste oplossing is om burgers meer aan het woord te laten.”

Tot slot: hoeveel zetels hoop je te gaan behalen?

“Ik heb stiekem natuurlijk al even gekeken naar de peilingen en dat is niet zaligmakend. Het doel is om zeker in de raad te komen en ik ben er van overtuigd dat dit ook moet lukken. Ik kan nu heel hard van de daken schreeuwen dat we er met vijf zetels inkomen, maar we gaan kijken hoe het loopt. Ik hoop dat we minstens één zetel kunnen bemachtigen.”

