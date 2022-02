Nieuwkomersinterview Utrecht: Volt, de partij die met ‘Europese steden samenwerkt en ideeën uitwisselt’

Bouwen in polder Rijnenburg, goede ov-verbinding van en naar Rijnenburg als er eenmaal huizen zijn gebouwd en meer lokale democratie: dit zijn een aantal punten uit het verkiezingsprogramma van Volt in Utrecht. De partij stelt zich voor het eerst verkiesbaar tijdens de Utrechtse gemeenteraadsverkiezingen. Lijsttrekker Ruud Maas (62) vertelt DUIC over de ambitie van Volt in de Utrechtse politiek.

Waarom gaat Volt de Utrechtse politiek in?

“We willen de gemeenteraad in Utrecht in omdat Europese politiek over grote thema’s gaat, die grote thema’s komen uiteindelijk ook bij de burger in Utrecht terecht. Als Frans Timmermans het over de Green Deal heeft, heeft dat als gevolg dat we hier in Utrecht van het gas af moeten. Als Volt zijn we al in Europa en in Nederland, en nu ook in de stad. We willen op die verschillende politieke niveaus aanwezig zijn om te laten zien wat wij belangrijk vinden.”

Op welke punten verschillen jullie van de andere partijen in Utrecht?

“Wij onderscheiden ons vooral van andere partijen doordat we een Europese partij zijn. We werken samen met andere Volt afdelingen in heel Europa. Eén keer in de zoveel tijd hebben we bijvoorbeeld als lokale Volt afdeling een blinddate met een andere Volt afdeling. Een tijdje terug hadden we een blinddate met Volt in Frankfurt. Daar spraken we toen met de lijsttrekker van Frankfurt die inmiddels wethouder van digitale zaken in het college is. Je kunt je voorstellen dat we dan erg benieuwd zijn hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen en hoe dat in de praktijk uitpakt. Of bijvoorbeeld rondom het aanpakken van de woningnood is het in Wenen zo dat de gemeente zelf de sociale huurwoningen beheert. Het zou goed zijn om daar eens naar kijken hoe zij dat aanpakken en of wij daar ook iets mee kunnen.”

“Doordat we in verschillende Europese landen actief zijn, kunnen we veel van elkaar leren. Nog een voorbeeld: Utrecht hebben we het plan ‘Eurotrains’ bedacht. Wij willen daarmee dat het treinverkeer in Europa veel beter gaat worden waardoor vliegen tussen hoofdsteden in Europa veel minder nodig wordt en het treinverkeer makkelijker gemaakt wordt. In Utrecht zijn we de trein hub van Nederland. Daarom kwam dat voorstel dan ook uit Volt Utrecht en is zo via Volt Europa over Europa verspreid. Nu zijn we bezig met het verzamelen van voldoende handtekeningen om het op de agenda van het Europees Parlement te krijgen.”

Hoeveel zetels hopen jullie te behalen?

“Dat weten we natuurlijk niet precies en we hebben nu landelijk wat onrust in de partij. Dat zal ook een rol kunnen gaan spelen in de stemkeuze van de mensen in maart. Ik vind dat natuurlijk heel vervelend, maar het is niet anders. Op basis van de Utrechters die vorig jaar hebben gestemd voor de Tweede Kamerverkiezingen zouden we op twee of drie zetels uitkomen. Als we wat halen ben ik heel tevreden, dat lijkt me een mooi begin voor Volt in Utrecht.”

Wat zijn je verwachtingen van het meedraaien in de gemeenteraad?

In Utrecht is er voor de nieuwe gemeenteraadsleden een inwerkprogramma geregeld na de verkiezingen. Ook zijn er voor ons zogeheten zachte landingsbijeenkomsten georganiseerd door de griffie, die ondersteunt de gemeenteraad. Verder spreken we natuurlijk al veel met andere politieke partijen en komen elkaar tegen bij debatten en andere politieke momenten. Dat geeft wat mij betreft al een goede voorbereiding voor het raadslid zijn. Natuurlijk denk ik dat het nog wel even wennen is als je verkozen bent tot raadslid, maar het lijkt me hartstikke leuk werk om te doen. Mijn eerste indruk is in elk geval heel erg goed.”

Wat gaan jullie als eerste aanpakken binnen Utrecht en waarom?

“Volt zou heel erg tevreden zijn als we over vier jaar samen met andere partijen het voor elkaar hebben gekregen dat er wordt gebouwd in polder Rijnenburg en dat we structureel iets aan de woningnood in Utrecht doen. Die woningcrisis is wat ons betreft nummer één in Utrecht waar het over gaat bij deze gemeenteraadsverkiezingen. Wij zijn daarom vóór het bouwen van huizen in polder Rijnenburg.”

En hoe wordt Rijnenburg goed bereikbaar met het openbaar vervoer als er eenmaal huizen zijn gebouwd?

“Het is de bedoeling dat Utrecht in 2040 een tien-minuten stad is. Als er in Rijnenburg huizen staan, zouden we een tramlijn van Papendorp naar Rijnenburg willen aanleggen voor een goede ov-verbinding. Dan hoeven er geen miljarden euro’s uit te geven te worden aan een metrolijn door Utrecht en kun je ervoor zorgen dat er geld is om goed te bouwen in Utrecht.”

Is er nog een ander belangrijk punt van Volt voor Utrecht om mee aan de slag te gaan?

“Ook willen we de lokale democratie versterken. We willen dat Utrechters meer zeggenschap in hun eigen stad krijgen. Nu is het zo dat wanneer de gemeente plannen heeft, er meestal inspraakrondes zijn waarbij Utrechters kunnen meepraten over wat zij van het plan vinden. Alleen wordt daar niet altijd naar geluisterd, zoals bij het plan over de Maliebaan. Wij vinden daarom dat het omgedraaid zou moeten worden. Wanneer er een project start moet de gemeenteraad de kaders neerzetten, dus waar het plan precies aan moet voldoen. Daarna zouden er burgers geworven moeten worden om te vragen wat hun idee hierover is. Bij voorkeur via een loting zodat niet die degenen die het hardst roepen altijd aan het woord zijn. Daardoor kunnen Utrechters vanaf de start van het project meedenken en meebeslissen. Wel vinden we dat de gemeenteraad degene is die bepaalt wat het speelveld is. Dus het mag niet zo zijn dat wanneer Utrecht met een project van het gas af zou gaan, de mensen zeggen dat ze niet van het gas af willen. Dan moet de gemeenteraad wel de taak hebben om de eindbeslissing te nemen.”

Wil jij DUIC steunen en een prachtig boek met de beste fotografie en verhalen van Utrecht in 2021 ontvangen? Voor 24,95 euro is DUIC in 2021 te bestellen en daarmee steun je direct onze journalistieke werkzaamheden.